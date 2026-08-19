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  • Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»

Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»

19 августа, 19:56
7

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о вероятном трансфере хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

«Чалов у нас зачах, и Батраков в Турции зачахнет. Там нужно вкалывать, там спросят за работу. Как он сейчас играет – не годится никуда. Пас может отдать, ну и что? Любой пас отдать может. А он только башку себе красит, чтобы выделяться. А выделяться нужно игрой, а не башкой. Башкой надо выделяться, но футбольной головой, а не крашеной.

К нему у меня много претензий. Надо его отдавать, конечно. Может тряхнет его там в Турции – и сразу заиграет. Увидит, как настоящие капиталисты относятся к футболистам: сядет на лавку и не будет деньги получать, да еще и штрафовать начнут», – сказал Пономарев.

  • 21-летний Батраков в этом сезоне в 5 матчах отметился 1 голом и 1 ассистом.
  • Всего в 84 играх в составе «Локомотива» на его счету 34 гола и 23 ассиста.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей Пономарев Владимир
Комментарии (7)
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Дубина
1787159372
пляя согласен полностью с дедом!! никакое бревно! че его так вазобновили
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Evgenijgerasimov607@gmail
1787159873
Дедуля молодец,лучше и не скажешь!
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Император 1
1787160362
Твоё мнение никого не интересует
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Интерес
1787160577
Скорее всего.
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...уефан
1787163166
...а дед-то, какой душевный!)...
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DmitryViktorovich
1787192042
Иди с садычеком в дурку дед
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Paulchess
1787200120
Сколько желчи. От ветерана то можно понять, а от вас??
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