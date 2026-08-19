Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о вероятном трансфере хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

«Чалов у нас зачах, и Батраков в Турции зачахнет. Там нужно вкалывать, там спросят за работу. Как он сейчас играет – не годится никуда. Пас может отдать, ну и что? Любой пас отдать может. А он только башку себе красит, чтобы выделяться. А выделяться нужно игрой, а не башкой. Башкой надо выделяться, но футбольной головой, а не крашеной.

К нему у меня много претензий. Надо его отдавать, конечно. Может тряхнет его там в Турции – и сразу заиграет. Увидит, как настоящие капиталисты относятся к футболистам: сядет на лавку и не будет деньги получать, да еще и штрафовать начнут», – сказал Пономарев.