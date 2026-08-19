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  • Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»

Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»

19 августа, 20:58
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак проанализировал игру подопечных в матче 2-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» (0:0, по пенальти 5:3).

– Непростая кубковая игра сложилась. Минимум голевых моментов, минимум открытой игры. Плотная, низкая, качественная оборона у «Крыльев» – мы могли рассчитывать сегодня на фланговые передачи, поскольку достаточно высокорослая группа была у нас в атаке, на стандартные положения. Где-то моменты и остроту создавали через эти элементы игры – были какие-то полумоменты, но явных голевых эпизодов было немного.

Из положительного: хорошо в обороне сыграли, не ошибались сегодня, сыграли надежно. В целом победа есть победа. Поздравляю наших ребят! Не смогли в основное время, но хорошо пробили пенальти и выиграли. Будем готовиться к следующему матчу.

– Сергей Богданович, понятно, что два очка – лучше, чем одно. Но стоило ли вообще доводить до серии послематчевых пенальти? Или все-таки осторожность была связана с короткой скамейкой вашей?

– Нет, это не осторожность. Просто не всегда получается. Как я уже сказал, у соперника очень низкий, хороший, достаточно организованный блок. А нам для того, чтобы вскрывать, индивидуальные действия или скорость нужны.

Не все играли сегодня на своих привычных местах, не все в оптимальных кондициях, поэтому я думаю, что кубковые матчи и есть для того, чтобы давать игровую практику тем, кто меньше играет. Остроты в атаке сегодня не так много создали, как хотелось бы. Мы играли против хорошей команды в гостях. Не получилось забить в основное время, выиграли по пенальти. Что делать…

– То есть не создали много моментов именно из-за того, что «Крылья» были достаточно хороши в обороне? Или чего не хватало?

– И «Крылья Советов» были хороши, и нам не хватало общекомандной скорости. Хотя понятно, что были игроки, как Слава [Караваев], которые играли на непривычной позиции, Андрею [Мостовому] сейчас нужно набирать – он играет мало, Луису тоже, хотя он смотрелся неплохо, но тоже нужно набирать, получать достаточно много игровой практики. Пара центральных полузащитников у нас тоже первый раз в таком составе вышла.

Естественно, есть определенные моменты, связанные со структурой игры, с позициями для многих наших игроков. Поэтому ничего страшного, будем работать – на то и есть матчи Кубка, чтобы через них давать практику тем игрокам, которым нужно прибавлять, нужно получать игровую практику.

– Сергей Богданович. как лично вы относитесь к матчам, назначаемым в рабочие дни в рабочее время? То есть, с одной стороны, вы сейчас успеете вернуться, и у вас до следующего матча полноценный рабочий цикл подготовки, а с другой стороны, болельщиков могло быть в два раза больше сегодня.

– Мы к этому не имеем ни малейшего отношения. Нам назначили время, мы играем. Поэтому это от нас, к сожалению, не зависит. Обычно на Кубок более позднее начало матча. Почему сегодня так – вопрос точно не к нам.

– Не все игроки выступали сегодня на своих позициях. Исходили из того, кто есть под рукой в данном случае?

– Да, совершенно верно. Мы пытались дать игровую практику тем футболистам, которые не получают ее много. Так сложилось, что крайних защитников у нас было достаточно на поле, в центре не так много игроков.

Поэтому мы поставили Дугласа в центральную зону, опустили немножко Кондакова, который, в принципе, игрок, который гораздо выше обычно у нас выходит. В принципе, ничего страшного. Главное, что все живы-здоровы, без травм, выиграли и идем дальше.

  • Единственный пенальти в послематчевой серии не забил игрок «Крыльев» Иван Олейников, удар которого парировал вратарь петербуржцев Богдан Москвичев.
  • «Зенит» набрал 5 очков и занимает первое место в группе C. В следующем туре Кубка России питерцы 2 сентября сыграют дома с махачкалинским «Динамо».

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Кубок Зенит Крылья Советов Семак Сергей
Комментарии (5)
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FCSpartakM
1787164672
c кем у зенита было много моментов?
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Garrincha58
1787165110
Когда же ты подашь в отставку довёл команду до такой игры что просто неприятно и противно наблюдать
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paracetamol
1787211168
Я все это хумно перетасовал, потому и не выиграли - сказал Семак. Они и на своих позициях играют так, что гнать надо, а уж на чужих... - добавил он!
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ОК, Зенит!
1787216656
Результат на табло. Бестолковая беготня Динамо, Спартака, ЦСКА много результатов принесла? Семак дает результат, вышеперечисленные - говорильню о результате.
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