Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти

«Рубин» дома победил «Спартак» по пенальти в матче 2-го тура группы A Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии 11-метровых сильнее оказались казанцы 5:3.

Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева усилиями Жака Сиве. «Спартак» отыгрался на 62-й благодаря мячу Манфреда Угальде.

«Рубин» первым бил пенальти в серии. Свои попытки реализовали Жак Сиве, Назми Грипши, Александар Юкич, Руслан Безруков и Игор Вуячич.

У «Спартака» забили с «точки» Мирлинд Даку, Кристофер Ву и Александер Джику. Удар Наиля Умярова, который бил вторым у москвичей, парировал вратарь хозяев Артур Нигматуллин.

После двух туров в группе A у «Спартака» на счету 4 очка, у «Оренбурга» и «Родины» – по 3, а у «Рубина» – 2.