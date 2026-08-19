Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти

«Рубин» дома победил «Спартак» по пенальти в матче 2-го тура группы A Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии 11-метровых сильнее оказались казанцы 5:3.
Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева усилиями Жака Сиве. «Спартак» отыгрался на 62-й благодаря мячу Манфреда Угальде.
«Рубин» первым бил пенальти в серии. Свои попытки реализовали Жак Сиве, Назми Грипши, Александар Юкич, Руслан Безруков и Игор Вуячич.
У «Спартака» забили с «точки» Мирлинд Даку, Кристофер Ву и Александер Джику. Удар Наиля Умярова, который бил вторым у москвичей, парировал вратарь хозяев Артур Нигматуллин.
После двух туров в группе A у «Спартака» на счету 4 очка, у «Оренбурга» и «Родины» – по 3, а у «Рубина» – 2.
Россия. Кубок. Группа A. 2 тур
Рубин - Спартак - 1:1 (1:0, 0:1, по пенальти 5:3)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ж. Сиве, 11; 1:1 - М. Угальде, 62.
Источник: «Бомбардир»