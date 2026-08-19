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  • Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти

Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти

19 августа, 20:37
57

«Рубин» дома победил «Спартак» по пенальти в матче 2-го тура группы A Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии 11-метровых сильнее оказались казанцы 5:3.

Счет в матче на 11-й минуте открыли хозяева усилиями Жака Сиве. «Спартак» отыгрался на 62-й благодаря мячу Манфреда Угальде.

«Рубин» первым бил пенальти в серии. Свои попытки реализовали Жак Сиве, Назми Грипши, Александар Юкич, Руслан Безруков и Игор Вуячич.

У «Спартака» забили с «точки» Мирлинд Даку, Кристофер Ву и Александер Джику. Удар Наиля Умярова, который бил вторым у москвичей, парировал вратарь хозяев Артур Нигматуллин.

После двух туров в группе A у «Спартака» на счету 4 очка, у «Оренбурга» и «Родины» – по 3, а у «Рубина» – 2.

Россия. Кубок. Группа A. 2 тур
Рубин - Спартак - 1:1 (1:0, 0:1, по пенальти 5:3)
Голы: 1:0 - Ж. Сиве, 11; 1:1 - М. Угальде, 62.
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Спартак Рубин
Комментарии (57)
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рылы
1787161112
какой позор! судья тянул хрюканов, как мог, но те всё равно не смогли! стыд!
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oyabun
1787161213
Отвратительно сыграл сегодня Спартак. Много брака, потерь мяча, постоянно пожарил в обороне. А сколько надежд было на Даку? Вышел и растворился на поле. Рубин больше заслуживал победы и потому результат справедлив.
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timon2401
1787161275
Что еще надо сделать Помазуну, чтобы быть в основе?? Литвинову и Умярову браво как всегда!!! Парни не изменяют себе..Рубин с победой!!
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alefreddy
1787161334
составчик так себе кроме Ву и Дмитриева отметить некого.Ну и Помазун при пеналях перенял у Пупса эстафету ни одного не угадал
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anatolich72
1787161468
Играли посредственно обе команды, с Помазуном в воротах поспокойней. Лотерею проиграли, но это не трагедия.
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NewLife
1787161526
Умяров с первых минут был не точен в игре, к сожалению, оказался не точен и в пенальти. Саусь и Пруцев - бесполезные игроки. Слабая игра КБ😏
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ScarlettOgusania
1787161598
Умяр кривоногий, с точки не забил, и гол из-под него забили, и пас отдал татарам...🤬 но, несмотря на этот косяк, Спартак вышел на первое место в группе...🤩 Помазун отлично сыграл, хоть в серии пеналей ни одного не отразил, жаль...🥲
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rash1959
1787161685
Второй состав у нас только для подмены, не больше.
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...уефан
1787162059
...жаль только того, что Дмитриев не забил, он один чего-то стоил в этой игре, остальное - похер, как изначально похер был результат этого матча тренерскому штабу Спартака...
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zigbert
1787163447
С самого начала игра не получилась. Осмысленных атак было мало. Второй состав видимо не готов создавать серьезные проблемы для соперника. Надо отдать должное Рубину,команда настроилась на Спартак в полном объеме. Хорошо что во втором тайме удалось сравнять счёт и главное что обошлись без травмированных. Рубин с победой!
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