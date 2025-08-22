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Команды
Рубин
Руслан Безруков
€ 1 млн
Руслан Безруков
Рубин
21 марта 2002 (24), Ростов-на-Дону
#23 | Полузащитник
175 см
Россия
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Трансферы
Безруков описал Даку двумя словами
6 августа
«За наших друзей»: Безруков раскрыл, за кого болеет на ЧМ-2026
15 июня
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Быстров высказался о возможном участии Миллера в его отстранении от эфира
2025.08.22 09:30
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«Рубин» продлил контракты с 4 игроками
2025.07.14 21:18
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.04.29 16:16
2
РПЛ. Дубль Безрукова принес «Рубину» победу над «Факелом» (2:1), забившим первый гол за 10 матчей
2025.04.27 21:04
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Видео
Безруков – о голе Шабанхаджая «Локомотиву»: «Пробежал как Месси»
2025.04.13 14:40
В РПЛ обнаружили Роберто Карлоса «русского разлива»
2025.04.13 13:58
1
Безруков: «Спартак» против «Рубина» был не готов, чувствовалась расслабленность»
2025.03.09 23:02
Российский футболист: «Желание на 2025-й год – «Золотой мяч». Не знаю, в чем Родри лучше меня»
2024.12.31 11:11
4
Безруков из «Рубина» вновь пошутил – на тему пропажи часов Смолова в Казани
2024.11.30 14:47
2
Опубликована сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.11.25 14:04
4
Безруков сравнил игрока «Рубина» с Роналду
2024.09.09 18:23
Безруков: «Я перешел грань шуткой про «денежки»
2024.09.09 12:19
4
В «Динамо» объяснили причину появления кричалки про «Зенит»
2024.08.29 17:05
20
«Рубин» отказал ЦСКА в трансфере Безрукова
2024.08.01 16:48
Игрок «Рубина» отреагировал на критику Бузовой в свой адрес
2024.07.26 14:27
8
Безруков из «Рубина» ждал реакции Сергея Безрукова на шутку про «денежки»
2024.07.26 12:04
3
Игрок «Рубина» рассказал, как ему «напихал» Дзагоев
2024.07.25 21:00
1
Генсек РФС прокомментировал наказание Безрукова за шутку о «денежках»
2024.07.17 12:50
7
Реакция Безрукова на наказание за скандальную шутку
2024.06.09 11:16
7
В РФС объяснили наказание Безрукова за слова про деньги от «Краснодара»
2024.06.07 18:18
13
Реакция Карпина на наказание Безрукова за слова про деньги от «Краснодара»
2024.06.05 21:56
7
Аршавин – о наказании Безрукова за слова про деньги от «Краснодара»: «Выскажу непопулярную позицию»
2024.06.05 17:31
5
В комитете по этике прокомментировали решение по Безрукову
2024.06.04 13:51
5
Комитет по этике РФС наказал Безрукова, пошутившего про «денежки»
2024.06.04 13:23
4
Депутат объяснил, зачем привлек Генпрокуратуру к проверке шутки Безрукова про деньги от «Краснодара»
2024.06.03 23:15
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Генпрокуратура начала проверку слов Безрукова про деньги от «Краснодара»
2024.06.03 20:55
20
Безруков прокомментировал скандал вокруг своей шутки
2024.06.02 19:23
2
В комитете по этике РФС рассказали о ситуации с «делом Безрукова»
2024.05.22 10:15
5
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