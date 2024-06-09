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    Реакция Безрукова на наказание за скандальную шутку

    Футболист «Рубина» Руслан Безруков отреагировал на наказание за свою шутку после матча с «Зенитом» (2:0).

    • После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
    • Его слова проверяет Генпрокуратура РФ по запросу депутата Госдумы Николая Новичкова.
    • Комитет по этике РФС наказал игрока «Рубина» штрафом в размере 100 тысяч рублей и условной дисквалификацией на 3 месяца.

    «Хочу сказать большое спасибо за поддержку, за теплые слова, мне очень приятно, я все читаю, большое спасибо. Раз уж я такой шутник, хочу рассказать вам еще одну мою шутку из сольника: есть шутки за 300, а есть шутки за 100 тысяч рублей», – сказал Безруков.

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    Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 11:16
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    Комментарии (10)
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    Semenycch
    1717921168
    Тебе одной шутки мало, ты продолжаешь?
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    Spartak_forv@
    1717921991
    Ща депутаты возбудятся и момЭнтально шутка за 100 тысяч превратится в 300 тысяч)
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    ...короче
    1717923008
    ...Руслан, там, в той стороне, куда ты шутить, не врубаются в такой юмор)... Там должно быть все по-петросяновски. И желательно перед шуткой дать им прочитать либретто)...
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    Skull_Boy
    1717923154
    Маразм крепчает, а лучше проверить надо депутатов на наличие мозгов, а мозгов у них нет раз Валуев заседает там
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    fakeid
    1717923560
    дебилизм, конечно. но они просто решили так сделать, чтобы другим неповадно было. показательно всё устроили, теперь все будут знать, что лучше так не шутить. это не отменяет того факта, что в рфс и госдуме сидят конченные.
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    bset
    1717924676
    Россия для грустных. Шутить запрещено!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1717924924
    Всё таки и в депутаты пролезают дебилы! Гыгыгы
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    алдан2014
    1717934004
    Большинство депутатов - это грусть всея Руси. И ведь даже на самый тупой депутатский запрос, прокуратура вынуждена реагировать. Печально
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