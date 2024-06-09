Реакция Безрукова на наказание за скандальную шутку

Футболист «Рубина» Руслан Безруков отреагировал на наказание за свою шутку после матча с «Зенитом» (2:0).

После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Его слова проверяет Генпрокуратура РФ по запросу депутата Госдумы Николая Новичкова.

Комитет по этике РФС наказал игрока «Рубина» штрафом в размере 100 тысяч рублей и условной дисквалификацией на 3 месяца.

«Хочу сказать большое спасибо за поддержку, за теплые слова, мне очень приятно, я все читаю, большое спасибо. Раз уж я такой шутник, хочу рассказать вам еще одну мою шутку из сольника: есть шутки за 300, а есть шутки за 100 тысяч рублей», – сказал Безруков.