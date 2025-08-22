Быстров высказался о возможном участии Миллера в его отстранении от эфира

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с его отстранением от эфиров «Матч ТВ».
– Вас по-прежнему нет на «Матч ТВ» – как вы говорили в предыдущих интервью, после публично высказанного недовольства травлей защитника «Рубина» Руслана Безрукова. Нет ли каких-то подвижек в плане возвращения на телеэкран?
– Как видите, никаких подвижек нет. На «Матч ТВ» меня нет, и жизнь идет дальше. Считаю, что, если кто-то хочет заткнуть мне рот, это в принципе их право. Но я никогда не молчал и молчать не собираюсь.
Если вижу несправедливое отношение к Безрукову после его шутки, мерзкие слова и травлю в его адрес, то не буду закрывать на это глаза. На нем оттаптывались разные деятели, не имеющие никакого отношения к футболу. Лучше пусть открывают рты по реальным проблемам, а не из-за того, что пацан пошутил.
– Ходили разговоры о том, что высказыванием Безрукова было недовольно высшее руководство «Газпрома». Вы в это верите?
– Мы с Алексеем Борисовичем [Миллером] прошли немалый путь. Уверен, ему не до того, чтобы обижаться на меня из-за какой-то поддержки футболиста «Рубина». Думаю, это может идти от людей, которые хотят ему угодить. Тем более что мы с ним родились в один день! Заметьте, и РФС после этого ни разу не звал меня ни в какие поездки, хотя до этого все это было.
- Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) в сезоне-2023/24 пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
- Вслед за этим последовала серия реакций медийных лиц, не имеющих отношения к футболу и не высказывавшихся об игре ранее, с критикой в адрес игрока казанцев.
- Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал, что честность игры входит в число тем, про которые нельзя шутить, и обратился в комитет по этике с просьбой оценить слова игрока.
- Комитет по этике тогда условно дисквалифицировал Безрукова на 3 месяца и оштрафовал на 100 тысяч рублей.