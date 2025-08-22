Введите ваш ник на сайте
Быстров высказался о возможном участии Миллера в его отстранении от эфира

Вчера, 09:30
20

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с его отстранением от эфиров «Матч ТВ».

– Вас по-прежнему нет на «Матч ТВ» – как вы говорили в предыдущих интервью, после публично высказанного недовольства травлей защитника «Рубина» Руслана Безрукова. Нет ли каких-то подвижек в плане возвращения на телеэкран?

– Как видите, никаких подвижек нет. На «Матч ТВ» меня нет, и жизнь идет дальше. Считаю, что, если кто-то хочет заткнуть мне рот, это в принципе их право. Но я никогда не молчал и молчать не собираюсь.

Если вижу несправедливое отношение к Безрукову после его шутки, мерзкие слова и травлю в его адрес, то не буду закрывать на это глаза. На нем оттаптывались разные деятели, не имеющие никакого отношения к футболу. Лучше пусть открывают рты по реальным проблемам, а не из-за того, что пацан пошутил.

– Ходили разговоры о том, что высказыванием Безрукова было недовольно высшее руководство «Газпрома». Вы в это верите?

Мы с Алексеем Борисовичем [Миллером] прошли немалый путь. Уверен, ему не до того, чтобы обижаться на меня из-за какой-то поддержки футболиста «Рубина». Думаю, это может идти от людей, которые хотят ему угодить. Тем более что мы с ним родились в один день! Заметьте, и РФС после этого ни разу не звал меня ни в какие поездки, хотя до этого все это было.

  • Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) в сезоне-2023/24 пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
  • Вслед за этим последовала серия реакций медийных лиц, не имеющих отношения к футболу и не высказывавшихся об игре ранее, с критикой в адрес игрока казанцев.
  • Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал, что честность игры входит в число тем, про которые нельзя шутить, и обратился в комитет по этике с просьбой оценить слова игрока.
  • Комитет по этике тогда условно дисквалифицировал Безрукова на 3 месяца и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

Быстров спрогнозировал будущее Аршавина в «Зените» 5
Быстров рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой после истории с пропажей денег в раздевалке «Спартака» 7
Мнение Быстрова о штрафах из-за кричалки про «Зенит» 33
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Быстров Владимир Безруков Руслан
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1755844536
Нельзя против газпрома балаболить. Балаболь про Спартак, может обратно возьмут.
Ответить
Цугундeр
1755845958
Вся страна следит за тяжёлой судьбой безработного огрызка..
Ответить
Artemka444
1755846130
Маразм крепчал у рфс
Ответить
nik55
1755847404
помойку обсуждать нельзя никому ----даже тебе
Ответить
alp
1755849067
скудная лексика, агрессивная быдлориторика.. какой ему эфир? его только через корректоров на бомбардире цитировать, да и то, может лучше и не надо
Ответить
алдан2014
1755850801
Руки прочь от Вовки Быстрого!
Ответить
Номэд
1755854057
В срачтв набрали ноунеймов, умеющих только подлизывать гаСпрому, бздениту и лично господину М. Особенно это касается губерниева.
Ответить
Burtaze
1755857328
Там без тебя балаболов хватает.. не убыло... стрём тв..
Ответить
