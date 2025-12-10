Быстров: «В «Локомотиве» будут делать все, чтобы Баринова не отдать и насрать сопернику»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации с капитаном «Локомотива» Дмитрием Бариновым.

Ранее сообщалось, что хавбек красно-зеленых отказался от продления контракта с клубом и намерен перейти в ЦСКА. Срок контракта Баринова с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года. Не исключено, что игрока выкупят уже зимой.

«То, что Баринов – легенда клуба, свой воспитанник, всю свою футбольную жизнь отдал одному клубу – никто об этом не подумает. Никому не нужен этот 1 миллион евро. Здесь нельзя усиливать конкурента. Будут изо всех сил делать, чтобы Баринова не отдать и насрать сопернику.

Я бы так не сделал, потому что я нормальный. Думаю, уже точка пройдена [по уходу Баринова из «Локомотива»].

Если там есть здравые люди в руководстве, нужно брать этот миллион и отпускать человека играть, а не мариновать в «Локомотиве-2», – сказал Быстров.