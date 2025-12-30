«Крылья Советов» погасили более половины миллиардного долга

«Крылья Советов» заплатили компании «РТ-Капитал» 535 миллионов рублей.

Это более половины долга (общая сумма – 926 млн рублей) перед дочерней структурой корпорации «Ростех».

«В течение 2025 года клуб и его руководство вело планомерную работу по выплате долга перед компанией «РТ Капитал». Суммарно общий объем денежных средств доведенных до компании на сегодняшний день составляет 535 млн рублей.

Часть из которых были получены по итогам реализации залогового объекта недвижимости – Дома промышленности, покупателем которого выступило ООО «Пензатраксервис», – сообщили самарцы.