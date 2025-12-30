Вингер «Зенита»: «Люди хотят, чтобы появился второй Аршавин»

Вингер «Зенита» Вадим Шилов высказался о сравнениях с бывшим игроком команды Андреем Аршавиным.

«С Аршавиным у нас хорошие отношения. Может подколоть, сказать: «Не забил – всe, сдулся» [улыбается]. Где-то подсказывает на тренировках, на поле. Особого отношения ко мне нет. Но я бы и не хотел такого. Я хочу, чтобы ко мне относились так же, как ко всем.

Мне кажется, у меня вообще нет сходств с Андреем Сергеевичем. Люди их видят, потому что хотят, чтобы появился второй Аршавин. Мне кажется, так будет всегда. Поэтому я не воспринимаю это всерьeз», – сказал Шилов.