Тренер, которого предлагали «Спартаку», возглавит другой клуб РПЛ

Новым главным тренером «Рубина» будет назначен Срджан Благоевич.

Серб в этом году работал с «Партизаном» и летом приезжал с сербским клубом в Россию на матчи Братского кубка. Он был уволен из белградской команды 2 ноября после двух поражений подряд.

Уже через две недели после этого журналисты Croatian Football News сообщали, что тренера предложили «Спартаку».

52-летний Благоевич помимо сербских клубов работал в Венгрии с «Дебреценом» и в Казахстане, где возглавлял «Каспий» и «Астану».