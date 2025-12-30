Тренер, которого предлагали «Спартаку», возглавит другой клуб РПЛ

Новым главным тренером «Рубина» будет назначен Срджан Благоевич.
Серб в этом году работал с «Партизаном» и летом приезжал с сербским клубом в Россию на матчи Братского кубка. Он был уволен из белградской команды 2 ноября после двух поражений подряд.
Уже через две недели после этого журналисты Croatian Football News сообщали, что тренера предложили «Спартаку».
52-летний Благоевич помимо сербских клубов работал в Венгрии с «Дебреценом» и в Казахстане, где возглавлял «Каспий» и «Астану».
- «Рубин» пока официально не объявлял об увольнении Рашида Рахимова.
- Ранее в числе кандидатов на пост главного тренера казанцев были серб Милош Милоевич, хорват Степан Томас, испанец Франк Артига и другой серб Драган Стойкович.