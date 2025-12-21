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Драган Стойкович
Драган Стойкович
Сербия
3 марта 1965 (61)
Тренер
Статистика
Новости
Названы еще два кандидата на место главного тренера «Рубина»
2025.12.21 17:52
Назван новый фаворит в борьбе за место главного тренера «Рубина»
2025.12.18 13:18
2
Рахимова в «Рубине» заменит иностранный тренер
2025.12.17 14:10
6
«Беру ответственность»: тренер Сербии ушел в отставку после поражения от Албании
2025.10.12 09:37
1
В сборной Сербии отреагировали на информацию о назначении Станковича
2025.05.14 17:40
1
Главный тренер сборной Сербии высказался после вылета с Евро-2024
2024.06.26 03:07
Защитник сборной Сербии потерял сознание в перерыве матча со Словенией
2024.06.21 22:55
Стойкович – о спасении ничьей в матче со Словенией: «Сербы так легко не умирают!»
2024.06.20 21:19
1
Главный тренер сборной Сербии ответил на вопрос, заслуживала ли его команда поражение в матче с Англией
2024.06.17 02:39
Главный тренер Сербии: «Что будет, если мы откроем счет в матче с Англией? Скажу игрокам, чтобы забивали второй!»
2024.06.16 05:00
1
Тренер Сербии охарактеризовал сборную России
2024.03.21 23:46
2
Тренер сборной Сербии оценил удаление Гайича: «Судья убил матч!»
2024.03.21 22:52
5
Тренер Сербии ответил, знают ли Карпина в Европе
2024.03.20 19:36
1
Тренер Сербии назвал европейские сборные, на которые похожа Россия
2024.03.20 17:53
5
«Я *** твою мать. Иди соси мне, мудак!». Стало известно, что кричал Джака тренеру Сербии Стойковичу
2022.12.04 13:13
26
«Мы маленькая страна и приехали на ЧМ-2022 с многочисленными проблемами». Тренер Сербии Стойкович – после поражения от Бразилии
2022.11.25 05:38
1
Тиаго Силва упрекнул тренера Сербии Стойковича в неуважении
2022.11.25 04:20
1
«Я не мог узнать свою команду. Мы провалились!». Тренер Сербии Стойкович высказался после поражения от Бразилии
2022.11.25 03:45
Фото
Стойкович – новый главный тренер сборной Сербии
2021.03.04 10:58
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