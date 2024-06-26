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    • Главный тренер сборной Сербии высказался после вылета с Евро-2024

    Главный тренер сборной Сербии высказался после вылета с Евро-2024

    Наставник сборной Сербии Драган Стойкович поделился мыслями по поводу итогов выступления команды на Евро-2024.

    «Мы разочарованы, потому что не смогли сделать шаг, которого нам не хватало. Игра была равной, мы хотели забить гол, но, к сожалению, нам это не удалось. Я горжусь своей командой. Сербия показала себя с лучшей стороны в группе с равными соперниками», – заявил Стойкович.

    • Сербия по итогам трех игр континентального первенства в Германии заработала всего лишь 2 очка. У команды 2 ничьих и 1 поражение.
    • Этого результата не хватило, чтобы претендовать на выход из группы. Сербская сборная заняла последнее место в квартете.
    • Примечательно, что дружина Драгана Стойковича проваливает второй крупный турнир подряд. В 2022 году сербы также финишировали на 4 месте в своей группе на чемпионате мира. Тогда команда играла с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    26.06.2024 03:07
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