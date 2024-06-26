Главный тренер сборной Сербии высказался после вылета с Евро-2024

Наставник сборной Сербии Драган Стойкович поделился мыслями по поводу итогов выступления команды на Евро-2024.
«Мы разочарованы, потому что не смогли сделать шаг, которого нам не хватало. Игра была равной, мы хотели забить гол, но, к сожалению, нам это не удалось. Я горжусь своей командой. Сербия показала себя с лучшей стороны в группе с равными соперниками», – заявил Стойкович.
- Сербия по итогам трех игр континентального первенства в Германии заработала всего лишь 2 очка. У команды 2 ничьих и 1 поражение.
- Этого результата не хватило, чтобы претендовать на выход из группы. Сербская сборная заняла последнее место в квартете.
- Примечательно, что дружина Драгана Стойковича проваливает второй крупный турнир подряд. В 2022 году сербы также финишировали на 4 месте в своей группе на чемпионате мира. Тогда команда играла с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.