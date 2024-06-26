Главный тренер сборной Сербии высказался после вылета с Евро-2024

Наставник сборной Сербии Драган Стойкович поделился мыслями по поводу итогов выступления команды на Евро-2024.

«Мы разочарованы, потому что не смогли сделать шаг, которого нам не хватало. Игра была равной, мы хотели забить гол, но, к сожалению, нам это не удалось. Я горжусь своей командой. Сербия показала себя с лучшей стороны в группе с равными соперниками», – заявил Стойкович.