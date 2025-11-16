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Сербия
Сборная Сербии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.fss.rs/
Тренер:
Велько Паунович
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Нидерланды – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Нидерланды – Сербия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Только одна сборная проиграла 3 из 3 матчей в Лиге наций
2 октября
1
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
1 октября
1
Германия – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Германия – Сербия: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
30 сентября
Лига наций. Сербия проиграла Нидерландам, Дания победила Уэльс
27 сентября
Сербия – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2026
27 сентября
Сербия – Нидерланды: кто победит в матче 2 тура Лиги наций 2026/2027
26 сентября
Лига наций. Норвегия справилась с Данией благодаря дублю Холанда и другие результаты
24 сентября
1
Сербия – Греция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
24 сентября
Сербия – Греция: кто победит в матче 1-го тура Лиги наций 2026/2027
23 сентября
Товарищеские матчи. Игрок РПЛ поучаствовал в разгроме Сербии Мексикой, Чехия победила Гватемалу
5 июня
Мексика – Сербия: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.98
4 июня
Кабо-Верде – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026
31 мая
Кабо-Верде – Сербия: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.78
30 мая
«Наполи» следит за игроком ЦСКА, который может претендовать на выступления за сборную России
5 мая
2
Испанский клуб собирается назначить Челестини
4 мая
5
Сербия – Саудовская Аравия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Сербия – Саудовская Аравия: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.75
30 марта
Товарищеские матчи. Англия упустила победу над Уругваем, Испания разгромила Сербию
28 марта
Трансляция
Испания – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026
27 марта
Испания – Сербия: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.75
26 марта
Отбор ЧМ-2026. Станкович помог Сербии победить Латвию
2025.11.16 22:00
Трансляция
Сербия – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025
2025.11.16 18:50
Сербия – Латвия: прогноз и ставки на матч 16 ноября 2025 с коэффициентом 1.74
2025.11.15 10:22
Отбор ЧМ-2026. Франция разгромила Украину, поражение Португалии, победы Англии и Италии
2025.11.14 00:43
1
Трансляция
Англия – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025
2025.11.13 21:35
Англия – Сербия: прогноз и ставки на матч 13 ноября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.11.12 09:51
Подробности отказа Станковича сборной Сербии
2025.10.31 23:06
1
2
3
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