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    Состав сборной Сербии по футболу

    Сайт http://www.fss.rs/
    Тренер Драган Стойкович
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    23 Милинкович-Савич Ваня Торино Торино Сербия Вра 26 3 0 0 0 0
    5 Велькович Милош Вердер Вердер Сербия Швейцария Защ 27 3 0 0 0 0
    4 Миленкович Никола Фиорентина Фиорентина Сербия Защ 25 3 0 0 2 0
    2 Павлович Страхинья Зальцбург Зальцбург Сербия Защ 21 3 1 0 2 0
    25 Младенович Филип Легия Легия Сербия Защ 31 1 0 0 0 0
    13 Митрович Стефан Хетафе Хетафе Сербия Защ 32 1 0 0 0 0
    15 Бабич Срджан Альмерия Альмерия Сербия Защ 26 1 0 0 0 0
    14 Живкович Андрия ПАОК ПАОК Сербия Пол 26 3 0 2 0 0
    20 Милинкович-Савич Сергей Лацио Лацио Сербия Пол 28 3 1 0 1 0
    6 Максимович Неманья Хетафе Хетафе Сербия Пол 28 3 0 0 0 0
    16 Лукич Саша Фулхэм Фулхэм Сербия Пол 26 3 0 0 1 0
    21 Джуричич Филип Сампдория Сампдория Сербия Пол 31 2 0 0 0 0
    8 Гудель Неманья Севилья Севилья Сербия Пол 31 2 0 0 2 0
    17 Костич Филип Ювентус Ювентус Сербия Пол 30 2 0 0 0 0
    26 Груйич Марко Порту Порту Сербия Пол 26 1 0 0 0 0
    24 Илич Иван Торино Торино Сербия Пол 21 1 0 0 0 0
    10 Тадич Душан Аякс Аякс Сербия Нап 34 3 0 2 0 0
    9 Митрович Александар Фулхэм Фулхэм Сербия Нап 28 3 2 0 1 0
    7 Радоньич Неманья Торино Торино Сербия Нап 27 3 0 0 0 0
    18 Влахович Душан Ювентус Ювентус Сербия Нап 23 2 1 0 0 0
    22 Лазович Дарко Верона Верона Сербия Нап 32 1 0 0 0 0
    11 Йович Лука Фиорентина Фиорентина Сербия Нап 25 1 0 0 1 0
    12 Райкович Предраг Мальорка Мальорка Сербия Вра 27 - - - - -
    Всего игроков: 23, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 9, нападающих: 6
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