Статистика по турнирам:
Всего игроков: 23, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 9, нападающих: 6
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|23
|Милинкович-Савич Ваня
|Торино
|Вра
|26
|3
|0
|0
|0
|0
|5
|Велькович Милош
|Вердер
|Защ
|27
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|Миленкович Никола
|Фиорентина
|Защ
|25
|3
|0
|0
|2
|0
|2
|Павлович Страхинья
|Зальцбург
|Защ
|21
|3
|1
|0
|2
|0
|25
|Младенович Филип
|Легия
|Защ
|31
|1
|0
|0
|0
|0
|13
|Митрович Стефан
|Хетафе
|Защ
|32
|1
|0
|0
|0
|0
|15
|Бабич Срджан
|Альмерия
|Защ
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|14
|Живкович Андрия
|ПАОК
|Пол
|26
|3
|0
|2
|0
|0
|20
|Милинкович-Савич Сергей
|Лацио
|Пол
|28
|3
|1
|0
|1
|0
|6
|Максимович Неманья
|Хетафе
|Пол
|28
|3
|0
|0
|0
|0
|16
|Лукич Саша
|Фулхэм
|Пол
|26
|3
|0
|0
|1
|0
|21
|Джуричич Филип
|Сампдория
|Пол
|31
|2
|0
|0
|0
|0
|8
|Гудель Неманья
|Севилья
|Пол
|31
|2
|0
|0
|2
|0
|17
|Костич Филип
|Ювентус
|Пол
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|26
|Груйич Марко
|Порту
|Пол
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|24
|Илич Иван
|Торино
|Пол
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|10
|Тадич Душан
|Аякс
|Нап
|34
|3
|0
|2
|0
|0
|9
|Митрович Александар
|Фулхэм
|Нап
|28
|3
|2
|0
|1
|0
|7
|Радоньич Неманья
|Торино
|Нап
|27
|3
|0
|0
|0
|0
|18
|Влахович Душан
|Ювентус
|Нап
|23
|2
|1
|0
|0
|0
|22
|Лазович Дарко
|Верона
|Нап
|32
|1
|0
|0
|0
|0
|11
|Йович Лука
|Фиорентина
|Нап
|25
|1
|0
|0
|1
|0
|12
|Райкович Предраг
|Мальорка
|Вра
|27
|-
|-
|-
|-
|-