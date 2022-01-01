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Состав
Состав сборной Сербии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.fss.rs/
Тренер:
Велько Паунович
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
23
Милинкович-Савич В.
Наполи
Вра
29
€ 20 млн
17
Терзич А.
Фрозиноне
Защ
27
€ 2.5 млн
19
Гудель С.
Црвена Звезда
Защ
20
€ 1 млн
15
Бабич С.
Спартак
Защ
30
€ 4 млн
3
Павлович С.
Милан
Защ
25
€ 40 млн
2
Неделькович К.
Рейнджерс
Защ
20
€ 6 млн
21
Самарджич Л.
Аталанта
Пол
24
€ 16 млн
22
Лукич С.
Ипсвич Таун
Пол
30
€ 10 млн
7
Станкович А.
Интер
Пол
21
€ 32 млн
10
Тадич Д.
НЕК
Нап
37
€ 1.5 млн
18
M.
Андерлехт
Нап
-
12
Станкович Ф.
Венеция
Вра
24
€ 8 млн
1
Росич Д.
Войводина
Вра
30
-
16
Эракович С.
Самсунспор
Защ
25
€ 7 млн
13
Симич Н.
Партизан
Защ
19
€ 6 млн
4
Мимович О.
Фенербахче
Защ
22
€ 2.7 млн
6
Гудель Н.
Хетафе
Пол
34
€ 2 млн
20
Драгоевич В.
Рейнджерс
Пол
20
-
11
Костич Ф.
ПСВ
Нап
34
€ 2 млн
5
Максимович Н.
Шабаб Аль-Ахли
Пол
31
€ 4 млн
9
Йовелич Д.
Сиэтл
Нап
27
€ 6.5 млн
14
Живкович А.
ПАОК
Пол
30
€ 8 млн
8
Йович Л.
АЕК
Нап
28
€ 9 млн
Всего игроков: 23, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 5
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