- 6 декабря 2022
- 13:35 «Локомотив» может арендовать защитника «Янг Бойз» Камара с правом выкупа за 5-6 миллионов 3
- 8 сентября 2022
- 22:47 Стало известно, сколько «Динамо» заплатило за Нгамале 1
- 19:45 Видео «Динамо» объявило о переходе камерунского вингера
- 3 июня 2022
- 23:08 «Дикость». Ловчев – о выкупе «Спартаком» Мартинса 19
- 13:21 Фото «Спартак» объявил о выкупе Мартинса у «Янг Бойз» 5
- 12 мая 2022
- 16:50 «Янг Бойз»: «Мартинс больше не наш игрок. «Спартак» его выкупил» 21
- 3 апреля 2022
- 19:28 Суперлига. «Базель» сыграл вничью с «Янг Бойз», Чалов провел 71 минуту 1
- 13 февраля 2022
- 17:54 Чалов в матче с «Янг Бойз» оказался первым замененным. У россиянина в «Базеле» 2 игры, 0 результативных действий 13
- 15:28 Фото Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Янг Бойз» 5
- 5 февраля 2022
- 18:36 Фото Мартинс Перейра дебютировал за «Спартак» 3
- 1 февраля 2022
- 10:12 «Спартак» арендовал Перейру за 1,5 миллиона с правом выкупа за 6,4 миллиона (Transfermarkt) 28
- 31 января 2022
- 23:30 Агент Перейры опроверг, что «Спартак» обязан выкупить игрока летом 2
- 22:16 Фото «Спартак» арендовал опорника «Янг Бойз» Мартинса с правом приоритетного выкупа 13
- 17:56 Фото «Где опорник?» «Спартак» анонсировал трансфер Перейры из «Янг Бойз» 12
- 14:08 «Спартак» купит опорника «Янг Бойза» Перейру за 9,6 миллиона (Blick) 19
- 30 января 2022
- 22:58 «Спартак» арендует опорника Мартинса Перейру с обязательством выкупа (Джанлуиджи Лонгари) 2
- 10 декабря 2021
- 19:55 Видео Гринвуд – автор гола недели в Лиге чемпионов; Оздоев – на четвертом месте 3
- 9 декабря 2021
- 00:54 Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» обменялся голами с «Янг Бойз» и после отставки Сульшера не проигрывает 4
- 7 декабря 2021
- 21:26 Рангник: «Пока слишком рано говорить о победе «МЮ» в Лиге чемпионов» 4
- 30 ноября 2021
- 16:43 Матч ЛЧ «Манчестер Юнайтед» – «Янг Бойз» могут перенести на нейтральное поле 2
- 25 ноября 2021
- 10:58 Видео Гол Левандовски через себя номинирован на звание лучшего в пятом туре Лиги чемпионов 6
- 24 ноября 2021
- 01:02 Лига чемпионов. «Аталанта» сыграла вничью с «Янг Бойз» – 3:3. Миранчук остался в запасе
- 3 ноября 2021
- 00:59 Лига чемпионов. «Лилль» обыграл «Севилью», «Вильярреал» победил «Янг Бойз»