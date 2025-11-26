Введите ваш ник на сайте
«Астон Вилла» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.4

26 ноября 2025 9:28
Астон Вилла - Янг Бойз
27 нояб. 2025, четверг 20:45 | Лига Европы, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.40
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

27 ноября на «Вилла Парк» состоится матч 5 тура Лиги Европы, в котором «Астон Вилла» примет «Янг Бойз». Английский клуб уверенно движется по турнирной дистанции и уже закрепился в верхней части таблицы, тогда как швейцарцы ведут борьбу за место в плей-офф и демонстрируют более нестабильные результаты на фоне высокой вариативности игровых отрезков. В таких условиях матч обещает получиться динамичным, с акцентом на атакующие действия обеих сторон.

«Астон Вилла»

Команда демонстрирует высокий уровень организованности и контролирует темп матчей за счет плотной структуры в центре поля. Победы над «Борнмутом» и «Маккаби» подтвердили способность «Астон Виллы» надежно действовать в обороне и при этом эффективно использовать моменты впереди. За последние пять игр команда забила 9 мячей при всего 3 пропущенных, что указывает на сбалансированность линий. Особенно уверенно коллектив действует дома, где прессинг сопровождается качественным позиционным доминированием.

«Янг Бойз»

Швейцарский клуб отличается высокой результативностью, однако при этом испытывает трудности при игре против соперников с плотной обороной. Поражение от ПАОК со счетом 0:4 выявило проблемы при быстром переходе в защиту, а средний показатель 1.60 пропущенного мяча за игру подчеркивает уязвимость тылов. Тем не менее «Янг Бойз» стабильно забивает и создает большое количество моментов даже в гостевых матчах.

Факты о командах

«Астон Вилла»

  • Победы в 3 последних матчах
  • Забивает в 4 матчах Лиги Европы подряд
  • В среднем: 1.80 забито и 0.60 пропущено за 5 игр
  • Домашние победы над «Манчестер Сити» и «Борнмутом»

«Янг Бойз»

  • Забивает в среднем 2.40 гола за игру
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • Нестабильная защита при выездных встречах
  • 12 голов за 5 последние игры

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
0
3
В среднем за матч
0
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:3
Лига чемпионов, 1 тур
Янг Бойз
0 : 3
17.09.2024
Астон Вилла

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Янг Бойз»

С учетом атакующих показателей обеих команд и регулярных ошибок в обороне со стороны гостей матч имеет все предпосылки для результативного сценария. «Астон Вилла» уверенно действует дома, а «Янг Бойз» способен отвечать голами даже при давлении соперника. Наиболее логичным выбором выглядит ставка на обилие голов.

Прогноз: Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.4

1.40
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Янг Бойз Астон Вилла
