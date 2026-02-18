Введите ваш ник на сайте
«Аль-Холуд» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.80

18 февраля 2026 9:00
Аль-Холуд - Аль-Рияд
19 февр. 2026, четверг 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

19 февраля 2026 года в рамках 23-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии состоится важный матч в нижней части турнирной таблицы, где «Аль-Холуд» примет «Аль-Рияд». Обе команды ведут борьбу за сохранение места в элите, а потому цена ошибки в таких встречах особенно высока. Соперники располагаются рядом с зоной вылета, и очное противостояние может напрямую повлиять на дальнейшую турнирную ситуацию.

«Аль-Холуд»

После 21 тура команда набрала 19 очков и занимает 13-е место в таблице. «Аль-Холуд» показывает достаточно закрытый футбол: за последние 5 матчей клуб забил всего 3 мяча, однако и пропустил не так много – 7. В среднем это 0.60 забитого и 1.40 пропущенного за игру. Важно отметить, что команда способна навязывать борьбу даже более статусным соперникам: была победа над «Аль-Шабабом» (1:0) и ничья на выезде с «Дамаком» (0:0). На своем поле «Аль-Холуд» традиционно действует увереннее, стараясь играть вторым номером и ловить соперника на ошибках.

«Аль-Рияд»

Ситуация у гостей значительно сложнее: 13 очков после 21 тура и 16-е место. «Аль-Рияд» не может выиграть уже 15 матчей подряд в чемпионате, а безвыигрышная серия достигла 16 встреч во всех турнирах. При этом команда стабильно пропускает – серия составляет те же 15 матчей подряд. За последние 5 игр «Аль-Рияд» забил лишь 3 мяча (0.60 за матч), что подтверждает серьезные проблемы в атаке. Лучший бомбардир команды Мамаду Силла имеет всего 6 голов в 22 матчах, что также отражает низкую результативность линии нападения.

Факты о командах:

«Аль-Холуд»

  • 19 очков после 21 тура (13-е место)
  • Победа над «Аль-Шабабом» в одном из последних домашних матчей
  • В среднем: 0.60 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проиграл в 2 из 3 последних домашних матчей

«Аль-Рияд»

  • 13 очков после 21 тура (16-е место)
  • Не выигрывает в 15 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 15 матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забито и 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Мамаду Силла (6 голов)

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Рияд»

Обе команды испытывают проблемы с результативностью, однако серия «Аль-Рияда» без побед и постоянные пропущенные мячи говорят о более глубоком игровом кризисе. «Аль-Холуд» выглядит чуть стабильнее на фоне соперника, особенно на своем поле, где уже добивался результата в матчах против более сильных команд. Учитывая низкую среднюю результативность обеих сторон, игра с высокой вероятностью пройдет в закрытом ключе, с минимумом голевых моментов.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • Двойной шанс «Аль-Холуд» (1X)

1.80
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Рияд Аль-Холуд
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 