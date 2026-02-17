18 февраля в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов бельгийский «Брюгге» примет мадридский «Атлетико». Это противостояние команды, демонстрирующей мощнейшую атаку, и испанского гранда, имеющего проблемы с обороной в еврокубках. Хозяева имеют историческое преимущество и не пропускают от «Атлетико» в 3 последних домашних встречах, гости стабильно забивают, но регулярно пропускают в Лиге чемпионов.

«Брюгге»

Бельгийский клуб находится в отличной форме, особенно в атаке. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей и демонстрирует впечатляющую результативность: 2.40 гола в среднем за последние 5 игр (12 забитых мячей). В Лиге чемпионов «Брюгге» уверенно разгромил «Марсель» (3:0). Важнейшее психологическое преимущество – хозяева не пропускали от «Атлетико» в 3 последних очных встречах и в целом имеют положительную статистику против испанцев.

«Атлетико»

Мадридский клуб переживает нестабильный период. В Лиге чемпионов «Атлетико» стабильно забивает в 5 последних матчах, но и пропускает в 7 подряд (0.80 пропуска в среднем за последние 5 игр во всех турнирах). Команда демонстрирует неплохую атаку (1.80 гола в среднем), но оборона в еврокубках оставляет желать лучшего. Исторически «Атлетико» неудачно выступает в гостях у «Брюгге» (два матча без побед).

Факты о командах:

«Брюгге»

Забивает в 6 из 8 последних матчей (2.40 в среднем).

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Не пропускает от «Атлетико» в 3 последних домашних встречах.

Выступает в Высшей лиге Бельгии (2-е место).

«Атлетико»

Забивает в 5 последних матчах ЛЧ (1.80 в среднем).

Пропускает в 7 последних матчах ЛЧ (0.80 в среднем).

Не проигрывает в 8 из 10 последних выездных матчей ЛЧ.

Выступает в Ла Лиге (3-е место).

Прогноз на матч «Брюгге» – «Атлетико»

«Брюгге» исторически неуступчив для «Атлетико» на своем поле и не пропускает от испанцев в последних встречах. При этом бельгийцы находятся в отличной атакующей форме. «Атлетико» стабильно забивает в Лиге чемпионов, но регулярно пропускает. Учитывая историческую статистику и текущую форму хозяев, наиболее вероятным исходом выглядит ничья или минимальная победа одной из команд с низкой результативностью.

Рекомендованные ставки: