Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Кадисия» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 13 марта 2026 с коэффициентом 1.55

12 марта 2026 8:00
Аль-Кадисия - Аль-Ахли
13 мар. 2026, пятница 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Обе забьют – ДА
Сделать ставку

13 марта в 26-м туре Саудовской лиги «Аль-Кадисия» примет «Аль-Ахли». Это противостояние двух команд из верхней части таблицы, находящихся в феноменальной форме. Хозяева не проигрывают 16 матчей подряд и обладают мощнейшей атакой, гости побеждают в 6 последних матчах и имеют подавляющее историческое преимущество.

«Аль-Кадисия»

Хозяева занимают 4-е место и находятся в феноменальной форме, не проигрывая в 16 последних матчах Высшей лиги. Команда забивает в 18 последних матчах подряд и демонстрирует разрушительную атаку: 2.80 гола в среднем за последние 5 игр (14 забитых мячей). Хулиан Киньонес с 28 голами – лидер атак и лучший бомбардир команды. Оборона «Аль-Кадисии» также надежна – всего 0.80 пропуска в среднем. Важный фактор – хозяева забивают «Аль-Ахли» в 5 последних очных встречах.

«Аль-Ахли»

Гости занимают 2-е место и также находятся в отличной форме, одержав 6 побед подряд в чемпионате. Команда забивает в 6 последних матчах и демонстрирует мощную атаку: 2.60 гола в среднем за последние 5 игр (13 забитых мячей). Айвен Тоуни с 32 голами – лидер атак и лучший бомбардир команды. Оборона гостей нестабильна (1.00 пропуска в среднем). Психологическое преимущество над соперником подавляющее: «Аль-Ахли» побеждает в 4 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Аль-Кадисия»

  • Не проигрывает в 16 последних матчах Высшей лиги.
  • Забивает в 18 последних матчах (2.80 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Забивает «Аль-Ахли» в 5 последних очных встречах.
  • 4-е место в турнире (57 очков).

«Аль-Ахли»

  • 6 побед подряд в чемпионате.
  • Забивает в 6 последних матчах (2.60 в среднем).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Побеждает «Аль-Кадисию» в 4 последних очных встречах.
  • 2-е место в турнире (62 очка).

Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Ахли»

Матч двух команд в феноменальной атакующей форме. «Аль-Кадисия» обладает лучшей обороной и длительной беспроигрышной серией. «Аль-Ахли» имеет историческое преимущество и также мощно атакует. Учитывая, что обе команды стабильно забивают и находятся в отличной форме, наиболее вероятным исходом выглядит результативная игра с голами обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.55.
  • Тотал больше 2.5 голов

1.55
Обе забьют – ДА
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Аль-Кадисия
Другие прогнозы
12.03.2026
20:45
2.13
Лига Европы, 1/8 финала
Болонья - Рома
«Болонья» с форой (0)
12.03.2026
20:45
2.30
Лига Европы, 1/8 финала
Панатинаикос - Бетис
Тотал больше 2.5
12.03.2026
20:45
1.78
Лига конференций, 1/8 финала
Самсунспор - Райо Вальекано
Тотал меньше 2.5
12.03.2026
20:45
2.65
Лига конференций, 1/8 финала
Лех - Шахтер
Победа «Шахтера»
12.03.2026
20:45
2.15
Лига конференций, 1/8 финала
АЗ Алкмаар - Спарта
Победа «АЗ Алкмаар»
12.03.2026
22:00
2.65
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Хазм - Аль-Холуд
Победа «Аль-Хазма»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 