13 марта в 26-м туре Саудовской лиги «Аль-Кадисия» примет «Аль-Ахли». Это противостояние двух команд из верхней части таблицы, находящихся в феноменальной форме. Хозяева не проигрывают 16 матчей подряд и обладают мощнейшей атакой, гости побеждают в 6 последних матчах и имеют подавляющее историческое преимущество.

Хозяева занимают 4-е место и находятся в феноменальной форме, не проигрывая в 16 последних матчах Высшей лиги. Команда забивает в 18 последних матчах подряд и демонстрирует разрушительную атаку: 2.80 гола в среднем за последние 5 игр (14 забитых мячей). Хулиан Киньонес с 28 голами – лидер атак и лучший бомбардир команды. Оборона «Аль-Кадисии» также надежна – всего 0.80 пропуска в среднем. Важный фактор – хозяева забивают «Аль-Ахли» в 5 последних очных встречах.

Гости занимают 2-е место и также находятся в отличной форме, одержав 6 побед подряд в чемпионате. Команда забивает в 6 последних матчах и демонстрирует мощную атаку: 2.60 гола в среднем за последние 5 игр (13 забитых мячей). Айвен Тоуни с 32 голами – лидер атак и лучший бомбардир команды. Оборона гостей нестабильна (1.00 пропуска в среднем). Психологическое преимущество над соперником подавляющее: «Аль-Ахли» побеждает в 4 последних очных встречах.

Не проигрывает в 16 последних матчах Высшей лиги.

Забивает в 18 последних матчах (2.80 в среднем).

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Забивает «Аль-Ахли» в 5 последних очных встречах.

4-е место в турнире (57 очков).

6 побед подряд в чемпионате.

Забивает в 6 последних матчах (2.60 в среднем).

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Побеждает «Аль-Кадисию» в 4 последних очных встречах.

2-е место в турнире (62 очка).

Матч двух команд в феноменальной атакующей форме. «Аль-Кадисия» обладает лучшей обороной и длительной беспроигрышной серией. «Аль-Ахли» имеет историческое преимущество и также мощно атакует. Учитывая, что обе команды стабильно забивают и находятся в отличной форме, наиболее вероятным исходом выглядит результативная игра с голами обеих сторон.

