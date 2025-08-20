Введите ваш ник на сайте
Аль-Кадисия - Аль-Ахли: онлайн-трансляция 20 августа 2025

Аль-Кадисия
20.08.2025, среда, 15:00
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
- : -
Не начался
Аль-Ахли
Матч Личные встречи
Статистика матча Аль-Кадисия - Аль-Ахли
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Аль-Кадисия
Аль-Ахли
4
Известны 4 участника клубного ЧМ-2029
16 июля, 21:02
1
Агент игрока «Аль-Ахли» прокомментировал информацию об интересе ЦСКА
14 июля, 20:04
Больше новостей
Последние матчи
Все
Аль-Кадисия
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
Аль-Иттихад
3 : 1
30.05.2025
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
0 : 1
26.05.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
26.05.2025
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Ахли
1 : 3
22.05.2025
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
20.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Кубок Короля, Финал
Аль-Иттихад
3 : 1
30.05.2025
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
26.05.2025
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
20.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Таавун
0 : 1
11.05.2025
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
0 : 1
26.05.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Ахли
1 : 3
22.05.2025
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Ахли
4 : 1
17.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Шабаб
3 : 1
11.05.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Ахли
2 : 0
07.05.2025
Аль-Таавун
