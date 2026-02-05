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  • «Аль-Ахли» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2026

«Аль-Ахли» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2026

5 февраля, 19:20
Аль-Ахли
05.02.2026, четверг, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Хазм
58' А. Тони 76' S. Tanker (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
(К) ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
13
Галено
ЛВ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Хазм
14
Бруну Варела
ВР
82
Abdulaziz Al-Harbi
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
4
Sultan Tanker
ЦЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
10
Фабиу Мартинш
(К) ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
24
Aboubacar Bah
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
9
Омар Аль-Сома
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
23
Yazan Madani
ЦЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЛФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
2
Saud Al Rashed
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
37
Youssouf Oumarou
ЦП
70
Ahmed Al-Shamrani
ЦП
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
22
Abdulaziz Al-Dwehe
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Менди
29
Абдулрахман
3
Ибаньес
32
Дамс
30
Аль-Джоани
46
Хамед
19
Кессье
13
Галено
26
Марез
20
Гонсалвеш
17
Тони
3-3-1-2-1
14
Варела
27
Аль-Нахли
4
13
Аль-Шанкити
82
32
Розье
5
24
19
Аль-Хабаши
10
Мартинш
9
Аль-Сома
32
Дамс
2
Хавсави
2
Хавсави
32
Дамс
29
Абдулрахман
23
23
29
Абдулрахман
19
Кессье
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
19
Кессье
26
Марез
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
26
Марез
13
Галено
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
13
Галено
70
70
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Хазм
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
Главный тренер
Маттиас Яйсле
23
Ибрахим Заед
ВР
2
Saud Al Rashed
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
37
Youssouf Oumarou
ЦП
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
22
Abdulaziz Al-Dwehe
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
2
Saud Al Rashed
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
37
Youssouf Oumarou
ЦП
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
22
Abdulaziz Al-Dwehe
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Хазм
3
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
13
2
Нарушения
13
7
Офсайды
1
0
Количество передач
369
340
Сейвы
1
8
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» против «Аль-Хазма», 21-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Ахли»«Аль-Хазм»

«Аль-Ахли» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хазм Аль-Ахли
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