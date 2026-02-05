05.02.2026, четверг, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Ахли
Аль-Ахли
3-2-1-3-1
16
Менди
29
Абдулрахман
3
Ибаньес
32
Дамс
30
Аль-Джоани
46
Хамед
19
Кессье
13
Галено
26
Марез
20
Гонсалвеш
17
Тони
3-3-1-2-1
14
Варела
27
Аль-Нахли
4
13
Аль-Шанкити
82
32
Розье
5
24
19
Аль-Хабаши
10
Мартинш
9
Аль-Сома
32
Дамс
2
Хавсави
2
Хавсави
32
Дамс
29
Абдулрахман
23
23
29
Абдулрахман
19
Кессье
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
19
Кессье
26
Марез
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
26
Марез
13
Галено
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
13
Галено
70
70
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Хазм
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
Главный тренер
Маттиас Яйсле
23
Ибрахим Заед
ВР
2
Saud Al Rashed
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
37
Youssouf Oumarou
ЦП
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
22
Abdulaziz Al-Dwehe
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
62
Абдулла Абдо
ВР
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
2
Saud Al Rashed
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
37
Youssouf Oumarou
ЦП
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
22
Abdulaziz Al-Dwehe
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Хазм
3
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
13
2
Нарушения
13
7
Офсайды
1
0
Количество передач
369
340
Сейвы
1
8
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.46
0.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» против «Аль-Хазма», 21-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля в 20:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»