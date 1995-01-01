Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фабиу Мартинш

    #26 | Нападающий
    Имя Фабиу
    Фамилия Мартинш
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 июля 1993 (29 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    • Читайте нас: 
    11