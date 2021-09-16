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    Фабиу Мартинш - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Фабиу
    Фамилия Мартинш
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 июля 1993 (29 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брага 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.09.2021 78' -90' Црвена Звезда (Белград) 2:1 Брага (Брага)
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