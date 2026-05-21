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€ 1,50 млн

Фабиу Мартинш - статистика

Аль-Хазм
24 июля 1993 (33)
#10 | Нападающий
177 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Хазм
33
5/-2
6
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Хазм
2 : 0
21.05.2026
Аль-Таавун
1' - 89'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
14.05.2026
Аль-Хазм
1' - 79'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Нажма
2 : 2
09.05.2026
Аль-Хазм
1' - 87'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Хазм
0 : 3
02.05.2026
Аль-Хиляль
1' - 79'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Неом
1 : 1
28.04.2026
Аль-Хазм
1' - 74'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Хазм
2 : 1
24.04.2026
Аль-Рияд
1' - 90'
49'
90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Хазм
2 : 0
11.04.2026
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Хазм
2 : 1
12.03.2026
Аль-Холуд
1' - 73'
48'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Халидж
2 : 1
06.03.2026
Аль-Хазм
1' - 82'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Хазм
3 : 1
27.02.2026
Аль-Иттифак
1' - 90'
43'
82'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хазм
1 : 1
24.02.2026
Аль-Иттихад
1' - 70'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Наср
4 : 0
21.02.2026
Аль-Хазм
63' - 90'
82'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Хазм
2 : 1
12.02.2026
Аль-Охдуд
79' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Ахли
2 : 0
05.02.2026
Аль-Хазм
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Фат
1 : 1
01.02.2026
Аль-Хазм
70' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Хазм
0 : 4
29.01.2026
Аль-Шабаб
1' - 76'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Хазм
2 : 1
26.01.2026
Дамак
1' - 61'
38'
38'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Таавун
2 : 2
22.01.2026
Аль-Хазм
1' - 79'
49'
55'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Хазм
1 : 5
18.01.2026
Аль-Кадисия
62' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Хазм
3 : 2
12.01.2026
Аль-Нажма
1' - 75'
58'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
3 : 0
08.01.2026
Аль-Хазм
1' - 74'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
1 : 2
04.01.2026
Неом
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Рияд
1 : 2
29.12.2025
Аль-Хазм
82' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фейха
0 : 0
25.12.2025
Аль-Хазм
1' - 71'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Холуд
1 : 2
21.11.2025
Аль-Хазм
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 4
06.11.2025
Халидж
1' - 90'
38'
44'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Иттифак
2 : 2
31.10.2025
Аль-Хазм
1' - 76'
63'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Хазм
0 : 2
25.10.2025
Аль-Наср
1' - 64'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
18.10.2025
Аль-Хазм
1' - 85'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хазм
0 : 2
26.09.2025
Аль-Ахли
1' - 69'
42'
42'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Хазм
0 : 0
20.09.2025
Аль-Фат
1' - 88'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Шабаб
1 : 0
12.09.2025
Аль-Хазм
1' - 87'
42'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Дамак
1 : 1
28.08.2025
Аль-Хазм
1' - 90'
57'
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