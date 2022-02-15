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    Маттиас Яйсле

    Тренер
    Имя Маттиас
    Фамилия Яйсле
    Команда Зальцбург
    Гражданство Германия
    Дата рождения 5 апреля 1988
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    16.02.2023 Зальцбург 1 : 0 Рома Лига Европы, 1/16 финала
    19.02.2023 Тироль 1 : 3 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 18 тур
    23.02.2023 Рома 2 : 0 Зальцбург Лига Европы, 1/16 финала
    26.02.2023 Зальцбург 2 : 0 Рид Австрия. Бундеслига, 19 тур
    05.03.2023 Рапид 2 : 4 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 20 тур
    12.03.2023 ЛАСК 0 : 2 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 21 тур
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