Маттиас Яйсле
Тренер
|Имя
|Маттиас
|Фамилия
|Яйсле
|Команда
|Зальцбург
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|5 апреля 1988
|Имя
|Маттиас
|Фамилия
|Яйсле
|Команда
|Зальцбург
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|5 апреля 1988
|Дата
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|Зальцбург
|1 : 0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала
|19.02.2023
|Тироль
|1 : 3
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|23.02.2023
|Рома
|2 : 0
|Зальцбург
|Лига Европы, 1/16 финала
|26.02.2023
|Зальцбург
|2 : 0
|Рид
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|05.03.2023
|Рапид
|2 : 4
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|12.03.2023
|ЛАСК
|0 : 2
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 21 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Зальцбург
|22
|17
|1
|4
|Дата
|Матч
|22.07.2022
|Зальцбург
|3 : 0
|Аустрия
|30.07.2022
|Штурм
|2 : 1
|Зальцбург
|06.08.2022
|Хартберг
|0 : 2
|Зальцбург
|14.08.2022
|Зальцбург
|2 : 1
|Вольфсберг
|20.08.2022
|Зальцбург
|2 : 0
|Аустрия К
|27.08.2022
|Аустрия Л
|0 : 6
|Зальцбург
|03.09.2022
|Зальцбург
|2 : 0
|Тироль
|10.09.2022
|Рид
|0 : 3
|Зальцбург
|18.09.2022
|Зальцбург
|1 : 1
|Рапид
|01.10.2022
|Зальцбург
|1 : 1
|ЛАСК
|08.10.2022
|Альтах
|2 : 3
|Зальцбург
|16.10.2022
|Аустрия
|1 : 3
|Зальцбург
|22.10.2022
|Зальцбург
|0 : 0
|Штурм
|29.10.2022
|Зальцбург
|1 : 0
|Хартберг
|05.11.2022
|Вольфсберг
|1 : 2
|Зальцбург
|13.11.2022
|Аустрия К
|0 : 1
|Зальцбург
|11.02.2023
|Зальцбург
|4 : 0
|Аустрия Л
|19.02.2023
|Тироль
|1 : 3
|Зальцбург
|26.02.2023
|Зальцбург
|2 : 0
|Рид
|05.03.2023
|Рапид
|2 : 4
|Зальцбург
|12.03.2023
|ЛАСК
|0 : 2
|Зальцбург
|19.03.2023
|Зальцбург
|0 : 0
|Альтах