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  • Тренер «Зальцбурга» – о матче с «Баварией»: «Мы явные аутсайдеры, но хотим сыграть смело»

Тренер «Зальцбурга» – о матче с «Баварией»: «Мы явные аутсайдеры, но хотим сыграть смело»

15 февраля 2022, 21:04
1

Главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйсле высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Мы понимаем, что нам противостоит, возможно, самая сильная команда мира на данный момент. Конечно, мы явные аутсайдеры. Но мы хотим показать смелый футбол, придерживаться своего стиля. Будет непросто, но мы попробуем.

Мы уже вошли в историю, пробившись в 1/8 финала. Ребята должны подойти к завтрашнему матчу с уверенностью в собственных силах, которую они честно заработали», – сказал Яйсле.

  • «Зальцбург» примет «Баварию» завтра, 16 февраля.
  • Ответный матч пройдет 8 марта.

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Зальцбург Бавария Яйсле Маттиас
Комментарии (1)
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MaxRnD
1644951575
Бавария иногда некисло булки расслабляет, во всяком случае во внутреннем чемпионате, да и в ЛЧ тоже способна ливануть. Было дело )))
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