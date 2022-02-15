Тренер «Зальцбурга» – о матче с «Баварией»: «Мы явные аутсайдеры, но хотим сыграть смело»

Главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйсле высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Мы понимаем, что нам противостоит, возможно, самая сильная команда мира на данный момент. Конечно, мы явные аутсайдеры. Но мы хотим показать смелый футбол, придерживаться своего стиля. Будет непросто, но мы попробуем.

Мы уже вошли в историю, пробившись в 1/8 финала. Ребята должны подойти к завтрашнему матчу с уверенностью в собственных силах, которую они честно заработали», – сказал Яйсле.