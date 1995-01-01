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    Тренер «Зальцбурга» – о матче с «Баварией»: «Мы явные аутсайдеры, но хотим сыграть смело»

    Главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйсле высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

    «Мы понимаем, что нам противостоит, возможно, самая сильная команда мира на данный момент. Конечно, мы явные аутсайдеры. Но мы хотим показать смелый футбол, придерживаться своего стиля. Будет непросто, но мы попробуем.

    Мы уже вошли в историю, пробившись в 1/8 финала. Ребята должны подойти к завтрашнему матчу с уверенностью в собственных силах, которую они честно заработали», – сказал Яйсле.

    • «Зальцбург» примет «Баварию» завтра, 16 февраля.
    • Ответный матч пройдет 8 марта.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 21:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +48955

      MaxRnD 1 час назад

      Бавария иногда некисло булки расслабляет, во всяком случае во внутреннем чемпионате, да и в ЛЧ тоже способна ливануть. Было дело )))

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