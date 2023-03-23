Топ-7 лучших тренеров мира младше 40 лет от FourFourTwo

FourFourTwo составил список лучших футбольных тренеров до 40 лет.
В топ-3 оказался Доменико Тедеско, ранее работавший в «Спартаке».
Лидером рейтинга стал Юлиан Нагельсман из «Баварии».
1. Юлиан Нагельсман (35 лет) – «Бавария»
2. Рубен Аморим (38 лет) – «Спортинг»
3. Доменико Тедеско (37 лет) – сборная Бельгии
4. Венсан Компани (36 лет) – «Бернли»
5. Маттиас Яйсле (34 года) – «Зальцбург»
6. Уилл Стилл (30 лет) – «Реймс»
7. Уэйн Руни (37 лет) – «Ди Си Юнайтед»
Фото: Global Look Press
Источник: FourFourTwo