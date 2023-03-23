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    Топ-7 лучших тренеров мира младше 40 лет от FourFourTwo

    FourFourTwo составил список лучших футбольных тренеров до 40 лет.

    В топ-3 оказался Доменико Тедеско, ранее работавший в «Спартаке».

    Лидером рейтинга стал Юлиан Нагельсман из «Баварии».

    1. Юлиан Нагельсман (35 лет) – «Бавария»

    2. Рубен Аморим (38 лет) – «Спортинг»

    3. Доменико Тедеско (37 лет) – сборная Бельгии

    4. Венсан Компани (36 лет) – «Бернли»

    5. Маттиас Яйсле (34 года) – «Зальцбург»

    6. Уилл Стилл (30 лет) – «Реймс»

    7. Уэйн Руни (37 лет) – «Ди Си Юнайтед»

    Фото: Global Look Press

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    Источник: FourFourTwo

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    Сегодня, 13:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3333

      fakeid 3 часа назад

      сдаётся мне, хряки будут негодовать

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