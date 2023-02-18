Уилл Стилл
Тренер
|Имя
|Уилл
|Фамилия
|Стилл
|Команда
|Реймс
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|14 октября 1992
|Имя
|Уилл
|Фамилия
|Стилл
|Команда
|Реймс
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|14 октября 1992
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Ницца
|0 : 0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|26.02.2023
|Реймс
|3 : 0
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 25 тур
|05.03.2023
|Реймс
|1 : 0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 26 тур
|12.03.2023
|Монако
|0 : 1
|Реймс
|Франция. Лига 1, 27 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Реймс
|15
|3
|0
|12
|Дата
|Матч
|18.02.2023
|Ницца
|0 : 0
|Реймс
|26.02.2023
|Реймс
|3 : 0
|Тулуза
|05.03.2023
|Реймс
|1 : 0
|Аяччо
|12.03.2023
|Монако
|0 : 1
|Реймс
|19.03.2023
|Реймс
|0 : 0
|Марсель
|02.04.2023
|Нант
|0 : 0
|Реймс
|09.04.2023
|Реймс
|0 : 0
|Брест
|16.04.2023
|Ренн
|0 : 0
|Реймс
|23.04.2023
|Реймс
|0 : 0
|Страсбур
|30.04.2023
|Клермон
|0 : 0
|Реймс
|07.05.2023
|Реймс
|0 : 0
|Лилль
|14.05.2023
|Ланс
|0 : 0
|Реймс
|21.05.2023
|Реймс
|0 : 0
|Анжер
|27.05.2023
|Лион
|0 : 0
|Реймс
|03.06.2023
|Реймс
|0 : 0
|Монпелье