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    Уилл Стилл

    Тренер
    Имя Уилл
    Фамилия Стилл
    Команда Реймс
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 14 октября 1992
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.02.2023 Ницца 0 : 0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    26.02.2023 Реймс 3 : 0 Тулуза Франция. Лига 1, 25 тур
    05.03.2023 Реймс 1 : 0 Аяччо Франция. Лига 1, 26 тур
    12.03.2023 Монако 0 : 1 Реймс Франция. Лига 1, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Реймс 15 3 0 12
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.02.2023 Ницца 0 : 0 Реймс
    26.02.2023 Реймс 3 : 0 Тулуза
    05.03.2023 Реймс 1 : 0 Аяччо
    12.03.2023 Монако 0 : 1 Реймс
    19.03.2023 Реймс 0 : 0 Марсель
    02.04.2023 Нант 0 : 0 Реймс
    09.04.2023 Реймс 0 : 0 Брест
    16.04.2023 Ренн 0 : 0 Реймс
    23.04.2023 Реймс 0 : 0 Страсбур
    30.04.2023 Клермон 0 : 0 Реймс
    07.05.2023 Реймс 0 : 0 Лилль
    14.05.2023 Ланс 0 : 0 Реймс
    21.05.2023 Реймс 0 : 0 Анжер
    27.05.2023 Лион 0 : 0 Реймс
    03.06.2023 Реймс 0 : 0 Монпелье
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