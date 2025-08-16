Тренер «Саутгемптона» описал Сперцяна двумя словами

Главный тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл охарактеризовал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Трансфер вскоре должны оформить.

«Сперцян – хороший игрок. Он доказал свою состоятельность, мы заинтересованы в хороших футболистах. Это все, что я могу сказать», – прокомментировал ситуацию Стилл.