Тренер «Саутгемптона» описал Сперцяна двумя словами

Сегодня, 11:53

Главный тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл охарактеризовал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Трансфер вскоре должны оформить.

«Сперцян – хороший игрок. Он доказал свою состоятельность, мы заинтересованы в хороших футболистах. Это все, что я могу сказать», – прокомментировал ситуацию Стилл.

  • В новом сезоне Сперцян забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 7 матчах.
  • Сообщалось, что «Саутгемптон» предложил за хавбека 12 миллионов евро.
  • Самому игроку пообещали зарплату в размере 1,9 миллиона евро в год после уплаты налогов.

Источник: официальный сайт «Саутгемптона»
Англия. Чемпионшип Россия. Премьер-лига Саутгемптон Краснодар Сперцян Эдуард Стилл Уилл
