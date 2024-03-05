Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины

    Кристиан Шевченко официально стал гражданином Украины. Ранее у него был только паспорт США.

    17-летний сын Андрея Шевченко теперь будет вызываться в юношескую сборную Украины.

    «Да, планируем его вызвать. Смотрел его последние три игры. У него очень достойный уровень», – цитирует тренера украинской сборной U-19 Дмитрия Михайленко Tribuna.

    • Год назад Шевченко-младший перешел в «Уотфорд».
    • До этого он был в академии «Челси».
    • Андрей Шевченко с 25 января занимает пост президента Украинской ассоциации футбола.

    Новости по теме
    Шевченко назвал главную футбольную проблему Украины 5
    Шевченко выступил против возвращения российских команд в УЕФА 61
    Андрей Шевченко возглавил Украинскую ассоциацию футбола 7
    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:12
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    _David_Villa_
    1709591235
    А почему его не вызывают в армию) и это даёт понять что Зеленский со своими клоунами уничтожает Украину) Россия хочет помочь но они этого не поняли
    Ответить
    Алексей З
    1709610956
    Естественный процесс, почему это заинтересовало Блмбардир-бмж ? Он же не гражданство Монголии или Гондураса получил .
    Ответить
    Oldtrafford83
    1709614427
    Админ снова решил тут срачь устроить, вон уже Алёшка первый прилетел на ветку))
    Ответить
    СпорЦмен
    1709618492
    И сразу в окопы, одним Алёшей станет меньше.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+