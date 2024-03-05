17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины

Кристиан Шевченко официально стал гражданином Украины. Ранее у него был только паспорт США.
17-летний сын Андрея Шевченко теперь будет вызываться в юношескую сборную Украины.
«Да, планируем его вызвать. Смотрел его последние три игры. У него очень достойный уровень», – цитирует тренера украинской сборной U-19 Дмитрия Михайленко Tribuna.
- Год назад Шевченко-младший перешел в «Уотфорд».
- До этого он был в академии «Челси».
- Андрей Шевченко с 25 января занимает пост президента Украинской ассоциации футбола.