17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины

Кристиан Шевченко официально стал гражданином Украины. Ранее у него был только паспорт США.

17-летний сын Андрея Шевченко теперь будет вызываться в юношескую сборную Украины.

«Да, планируем его вызвать. Смотрел его последние три игры. У него очень достойный уровень», – цитирует тренера украинской сборной U-19 Дмитрия Михайленко Tribuna.