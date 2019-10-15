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    Андрей Шевченко

    Нападающий
    Имя Андрей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Шевченко
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Дворковщина
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 сентября 1976 (46 лет)
    Рост 183
    Вес 72
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