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  • Источник: «ФФУ не сможет объяснить иностранцу, что Украина должна бойкотировать ЧМ-2018»

Источник: «ФФУ не сможет объяснить иностранцу, что Украина должна бойкотировать ЧМ-2018»

12 июля 2016, 01:25
24

Источник в Федерации футбола Украины прокомментировал слухи вокруг должности главного тренера команды, которого должны утвердить на собрании исполкома организации 15 июля.

«В зарубежного специалиста я не верю. Какой нормальный иностранец приедет в Украину, не зная ради чего он будет здесь работать и не имея перед собой четкой спортивной задачи. Новый наставник сборной должен четко понимать, что даже в случае успешного выступления в отборе на ЧМ-2018 вдруг может оказаться, что мы никуда не едем. Причем нужно будет не просто сказать: «Мы не едем в Россию. Мы бойкотируем чемпионат», – поскольку за такое неминуемо последует дисквалификация от ФИФА, а не исключено, завалить конец отбора, чтобы мы никуда не поехали. Иностранцу такую позицию будет растолковать очень сложно. Ведь одним из вопросов иностранного претендента на пост главного тренера сборной наверняка будет такой: «А вы мне можете гарантировать, что в случае победы в отборе мы действительно поедем на чемпионат мира?», – заявил один из членов исполкома ФФУ.

Отметим, среди кандидатов на пост главного тренера команды назывались имена Андрея Шевченко, Мирона Маркевич и Джанни де Бьязи.

Источник: Сегодня.ua
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Шевченко Андрей Маркевич Мирон де Бьязи Джанни
Комментарии (24)
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Red-White Sakhalin
1468287858
Что же у этих людей в голове..??? Как можно такое говорить в интервью..??? Спорт вне политики, в Древнем Риме все войны прекращались на время соревнований.. Вот мир то прогнил как..
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ФК Зенит всея Руси
1468288845
Давайте про Украину писать либо хорошее - либо ничего. ------- При выполнении этого условия, больше мы про Украину не услышим.
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Димон Алма-Ата
1468292411
Несут ерунду какую-то. Во-первых: вы еще выйдите туда; во-вторых: все просто, тупо зассали, это не Евровидение, здесь за уши тянуть не будут, а позориться в России на глазах всего мира, это смерти подобно.
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zagrizlik
1468295100
Отмаза,на случай не попадания уже есть. А если попадут припрутся сюда быстрее всех и будут п*здеть как тут всё замечательно.Крысята.
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mdu86
1468297774
Вы сначала отберитесь...
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AloneStalker
1468298342
Богом обиженные
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Friedrich Zimmermann
1468315192
ждем ваших фанатов нацистов. всех отпиздим
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Stanley12
1468328237
Я сам из Украины и мне очень жаль что из-за очень странных и натянутых политических отношений Украина не подарит своим гражданам возможность лицезреть её выступление на ЧМ
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Ailend
1468537277
Исходя из коментов. Половина больные манией фашизма, нацизма.. Бедолаги.. до сих пор живете Советским союзом.. Что и требовалось доказать.. зачем ЧМ тогда.. А как же Гей европа?? это ж приедут куча педиков. Не дай бог детей русских "избалуют"
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Garrincha58
1468601905
Хахлы порошковые так глупы что просто уже не смешно
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