Источник: «ФФУ не сможет объяснить иностранцу, что Украина должна бойкотировать ЧМ-2018»

Источник в Федерации футбола Украины прокомментировал слухи вокруг должности главного тренера команды, которого должны утвердить на собрании исполкома организации 15 июля.

«В зарубежного специалиста я не верю. Какой нормальный иностранец приедет в Украину, не зная ради чего он будет здесь работать и не имея перед собой четкой спортивной задачи. Новый наставник сборной должен четко понимать, что даже в случае успешного выступления в отборе на ЧМ-2018 вдруг может оказаться, что мы никуда не едем. Причем нужно будет не просто сказать: «Мы не едем в Россию. Мы бойкотируем чемпионат», – поскольку за такое неминуемо последует дисквалификация от ФИФА, а не исключено, завалить конец отбора, чтобы мы никуда не поехали. Иностранцу такую позицию будет растолковать очень сложно. Ведь одним из вопросов иностранного претендента на пост главного тренера сборной наверняка будет такой: «А вы мне можете гарантировать, что в случае победы в отборе мы действительно поедем на чемпионат мира?», – заявил один из членов исполкома ФФУ.

Отметим, среди кандидатов на пост главного тренера команды назывались имена Андрея Шевченко, Мирона Маркевич и Джанни де Бьязи.