Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе

1 апреля, 23:56

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026.

  • Итальянцы в финальном стыке уступили Боснии и Герцеговине в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
  • Они играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Алессандро Бастони.
  • Боснийцы сравняли счет на 79-й минуте, а по пенальти победили со счетом 4:1.
  • Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд.

«Невыход Италии в финальную часть чемпионата мира 2026 года – это не просто неудача, а симптом глубокого кризиса, основанного на трех важнейших составляющих.

Во-первых, психологический блок и «синдром плей‑офф». Италия стала жертвой ментального парадокса. После больших триумфов, таких как победа на Евро‑2021, команда теряет способность справляться с давлением в матчах, в которых решается судьба. Груз прошлых неудач – непопадания на мировые первенства в 2018-м и 2022-м, породил тревогу по поводу результативности, которая парализует ветеранов и сдерживает молодых игроков в решающие моменты – как это видно на примере плохого управления численным преимуществом или в серии пенальти.

Во-вторых, структурная нехватка атакующих талантов. Несмотря на прочные тактические основы, итальянский футбол страдает от хронической нехватки голеадоров. Опора на отдельные эпизоды или индивидуальные подвиги маскирует очевидную реальность: мы воспитываем отличных полузащитников и защитников, но нам трудно развивать нападающих, способных решать исход «жестких» матчей.

В-третьих, разрыв между клубами и национальной сборной: система Серии А не способствует смене поколений. Ограниченное игровое время, предоставляемое молодым итальянским талантам в ведущих клубах, снижает их международный опыт в условиях давления. Без реформы, которая бы отдавала приоритет молодежным академиям и способствовала большей синергии между Серией А и Итальянской федерацией футбола, национальная сборная останется мимолетным достижением, а не стабильной силой.

В заключение хочу сказать, что Италия деградировала от мировой элиты до нации, которая больше не умеет доминировать на большой сцене в мировом футболе. Простой смены тактики недостаточно; необходима культурная перестройка всей итальянской футбольной системы», – заявил Камоцци.

Источник: «РБ Спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Босния и Герцеговина
