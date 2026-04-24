Итальянские чиновники высказались о возможной замене Ирана на ЧМ-2026

Итальянские спортивные чиновники сообщили, что Италия, не заинтересована в замене Ирана на чемпионате мира-2026 после соответствующего предложения, сделанного представителем администрации Трампа.
Такую идею изначально высказал специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Дзамполли. В новом интервью он подчеркнул: «Моя просьба не является политической». «У меня была мечта. Моя просьба была адресована итальянскому народу и американо-итальянцам», – добавил Дзамполли.
По его словам, эта просьба задумана как запасной план на случай, если в последний момент станет известно, что Иран не сможет участвовать в турнире.
«Возможная повторная квалификация Италии на чемпионат мира 2026 года… во-первых, невозможна, а во-вторых, неуместна. Я не знаю, откуда это пришло изначально. Отбор решается на поле», – заявил министр спорта Италии Андреа Абоди.
«Я бы почувствовал себя оскорбленным. Чтобы попасть на чемпионат мира, нужно заслужить это», – сказал президент Олимпийского комитета Италии Лучано Буонфиглио.
Министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти назвал эту идею «постыдной».
- Иран может отказаться от выступлений на чемпионате мира по политическим мотивам, страна запрещает своим спортивным командам поездки в «враждебные» страны.
- Сборная должна выступить на турнире в США в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
- Ранее ФИФА отказалась удовлетворить требование футбольной федерации Ирана о переносе матчей сборной на ЧМ-2026 в Мексику.
- Сообщалось, что, в случае отказа Ирана от участия, ФИФА проведет межконтинентальный плей-офф для определения команды, которая его заменит.