Итальянские чиновники высказались о возможной замене Ирана на ЧМ-2026

Итальянские спортивные чиновники сообщили, что Италия, не заинтересована в замене Ирана на чемпионате мира-2026 после соответствующего предложения, сделанного представителем администрации Трампа.

Такую идею изначально высказал специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Дзамполли. В новом интервью он подчеркнул: «Моя просьба не является политической». «У меня была мечта. Моя просьба была адресована итальянскому народу и американо-итальянцам», – добавил Дзамполли.

По его словам, эта просьба задумана как запасной план на случай, если в последний момент станет известно, что Иран не сможет участвовать в турнире.

«Возможная повторная квалификация Италии на чемпионат мира 2026 года… во-первых, невозможна, а во-вторых, неуместна. Я не знаю, откуда это пришло изначально. Отбор решается на поле», – заявил министр спорта Италии Андреа Абоди.

«Я бы почувствовал себя оскорбленным. Чтобы попасть на чемпионат мира, нужно заслужить это», – сказал президент Олимпийского комитета Италии Лучано Буонфиглио.

Министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти назвал эту идею «постыдной».