  Итальянские чиновники высказались о возможной замене Ирана на ЧМ-2026

Итальянские чиновники высказались о возможной замене Ирана на ЧМ-2026

Сегодня, 13:47
5

Итальянские спортивные чиновники сообщили, что Италия, не заинтересована в замене Ирана на чемпионате мира-2026 после соответствующего предложения, сделанного представителем администрации Трампа.

Такую идею изначально высказал специальный посланник президента США Дональда Трампа по глобальным партнерствам Паоло Дзамполли. В новом интервью он подчеркнул: «Моя просьба не является политической». «У меня была мечта. Моя просьба была адресована итальянскому народу и американо-итальянцам», – добавил Дзамполли.

По его словам, эта просьба задумана как запасной план на случай, если в последний момент станет известно, что Иран не сможет участвовать в турнире.

«Возможная повторная квалификация Италии на чемпионат мира 2026 года… во-первых, невозможна, а во-вторых, неуместна. Я не знаю, откуда это пришло изначально. Отбор решается на поле», – заявил министр спорта Италии Андреа Абоди.

«Я бы почувствовал себя оскорбленным. Чтобы попасть на чемпионат мира, нужно заслужить это», – сказал президент Олимпийского комитета Италии Лучано Буонфиглио.

Министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти назвал эту идею «постыдной».

  • Иран может отказаться от выступлений на чемпионате мира по политическим мотивам, страна запрещает своим спортивным командам поездки в «враждебные» страны.
  • Сборная должна выступить на турнире в США в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
  • Ранее ФИФА отказалась удовлетворить требование футбольной федерации Ирана о переносе матчей сборной на ЧМ-2026 в Мексику.
  • Сообщалось, что, в случае отказа Ирана от участия, ФИФА проведет межконтинентальный плей-офф для определения команды, которая его заменит.

Источник: ESPN
TOMSON
1777031471
Конечно конечно… Зачем об этом говорить если нет чего-то конкретного? А вот если появится, то пойдет риторика «ну надо так надо», «не мы эту тему двигали» и тд. И поедут с гордо поднятой головой
balam
1777033147
молодцы макароны!респект
R_a_i_n
1777034602
Если итальянцам поступит предложение, думаю переобуются моментально!
Император 1
1777038333
Молодцы, хоть какая-то честь есть
MrSmit
1777038790
Даже если Иран откажется от участия, причём тут Италия? Иран это Азия (АФК), разве не логичнее квалифицировать следующего по силе представителя данного континента?
