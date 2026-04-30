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ФИФА поставила точку в вопросе участия Ирана в ЧМ-2026

30 апреля, 21:53
40

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по вопросу участия Ирана в чемпионате мира-2026.

«Иран поучаствует в чемпионате мира и проведет матчи в США.

Причина очень простая. Мы должны объединиться и поддерживать единство людей. ФИФА объединяет мир. Всегда нужно думать о позитиве», – сказал Инфантино на конгрессе ФИФА.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

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Источник: Mundo Deportivo
Чемпионат мира Иран
Комментарии (40)
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dyema
1777575634
Только фифа ни разу не поддержал сборную России, потому-что мы не люди ? Или фифа не для людей?
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Dr Metal
1777575639
фмфа объединяет сшо, изроиль и ухроину
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Томик
1777575892
Это "позор" или "испанский стыд"? К чему ближе?
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волчарик
1777576121
Даже не знаю что можно написать корректно про этих лицемеров.
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гууд
1777577716
-Причина очень простая. Мы должны объединиться и поддерживать единство людей. ФИФА объединяет мир. Всегда нужно думать о позитиве». - но как же Россия? -Россия? это другое дело, тут за запрет денег занесли, а за Иран то нет.
Ответить
Artemka444
1777602765
Продажная тварина
Ответить
R_a_i_n
1777608123
Пазорная фуфа.
Ответить
oyabun
1777610512
Двуличный анус.
Ответить
Oldtrafford83
1777613893
Конченые лицемеры!!! P.S Администрация бомбардира, что у вас с комментами происходит???
Ответить
pasha-ansh@mail.ru
1777653191
фифа и инфалитик-карманные шлюхи пиндосов
Ответить
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