ФИФА поставила точку в вопросе участия Ирана в ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по вопросу участия Ирана в чемпионате мира-2026.
«Иран поучаствует в чемпионате мира и проведет матчи в США.
Причина очень простая. Мы должны объединиться и поддерживать единство людей. ФИФА объединяет мир. Всегда нужно думать о позитиве», – сказал Инфантино на конгрессе ФИФА.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
Источник: Mundo Deportivo