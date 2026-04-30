ФИФА поставила точку в вопросе участия Ирана в ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по вопросу участия Ирана в чемпионате мира-2026.

«Иран поучаствует в чемпионате мира и проведет матчи в США.

Причина очень простая. Мы должны объединиться и поддерживать единство людей. ФИФА объединяет мир. Всегда нужно думать о позитиве», – сказал Инфантино на конгрессе ФИФА.