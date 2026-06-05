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  • Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия

Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия

Сегодня, 14:10
1

Стали известны все 24 сборные, которые выступят на Кубке Азии-2027.

Сборная Йемена благодаря победе над Ливаном (2:0) 4 июня на нейтральном поле в Дохе заняла 1-е место в своей отборочной группе и получила последнюю вакантную путевку на соревнование.

Ранее уже состоялась жеребьевка финального турнира.

Группа A. Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, Палестина.

Группа B. Узбекистан, Бахрейн, КНДР, Иордания.

Группа C. Иран, Сирия, Кыргызстан, Китай.

Группа D. Австралия, Таджикистан, Ирак, Сингапур.

Группа E. Южная Корея, ОАЭ, Вьетнам, Йемен.

Группа F. Япония, Катар, Таиланд, Индонезия.

Турнир пройдет в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля 2027 года.

  • В Кубке Азии-2023, который состоялся в начале 2024 года, победил Катар.
  • Из-за предстоящего турнира Саудовская Аравия, вероятно, откажется от проведения ближайших розыгрышей Суперкубков Испании и Италии, которые проходили там зимой в последние годы.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Товарищеские матчи. Сборные Узбекистан Саудовская Аравия Киргизия Таджикистан Япония КНДР Южная Корея Австралия Бахрейн Иордания Катар Таиланд ОАЭ Индонезия Китай Иран Ирак Вьетнам Сирия Оман Кувейт Палестина Сингапур Йемен
Комментарии (1)
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Император 1
1780661752
Думаю, Япония выиграет кубок.
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