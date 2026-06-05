Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия

Стали известны все 24 сборные, которые выступят на Кубке Азии-2027.

Сборная Йемена благодаря победе над Ливаном (2:0) 4 июня на нейтральном поле в Дохе заняла 1-е место в своей отборочной группе и получила последнюю вакантную путевку на соревнование.

Ранее уже состоялась жеребьевка финального турнира.

Группа A. Саудовская Аравия, Кувейт, Оман, Палестина.

Группа B. Узбекистан, Бахрейн, КНДР, Иордания.

Группа C. Иран, Сирия, Кыргызстан, Китай.

Группа D. Австралия, Таджикистан, Ирак, Сингапур.

Группа E. Южная Корея, ОАЭ, Вьетнам, Йемен.

Группа F. Япония, Катар, Таиланд, Индонезия.

Турнир пройдет в Саудовской Аравии с 7 января по 5 февраля 2027 года.