Сборная ОАЭ по футболу

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- 21:39 Товарищеский матч. Бальбуэна с передачи Медины принес Парагваю победу над ОАЭ
- 7 июня 2022
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- 22:48 Отбор ЧМ-2022. Ассист Азмуна принес Ирану победу над ОАЭ 2
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- 29 января 2019
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- 8 октября 2017
- 19:13 Анчелотти получил предложение от сборной ОАЭ на 50 миллионов 6
- 5 сентября 2017
- 19:04 Отбор на ЧМ-2018. Гол Хуссейна принес Ираку победу над ОАЭ 2
- 13 июня 2017
- 17:21 Отбор на ЧМ-2018. Сборная ОАЭ вырвала ничью в матче с Таиландом, Ирак поделил очки с Японией
- 28 марта 2017
- 13:54 Отбор на ЧМ-2018. Австралия уверенно переиграла ОАЭ 1
- 23 марта 2017
- 20:57 Отбор на ЧМ-2018. Япония обыграла ОАЭ, Австралия поделила очки с Ираком
- 15 ноября 2016
- 20:17 Отбор на ЧМ-2018. Сборная ОАЭ обыграла команду Ирака
- 30 октября 2016
- 23:46 В Саудовской Аравии на матче отборочного раунда к ЧМ-2018 был предотвращен теракт 1
- 11 октября 2016
- 22:44 Отбор на ЧМ-2018. Саудовская Аравия разгромила ОАЭ и возглавила свою группу
- 6 сентября 2016
- 21:13 Отбор ЧМ-2018. Узбекистан вырвал победу у Катара, Австралия победила ОАЭ 2
- 1 сентября 2016
- 16:12 Отбор ЧМ-2018. Австралия победила Ирак, Гол Хонды не спас Японию от поражения в матче с ОАЭ
- 29 марта 2016
- 19:58 Отбор ЧМ-2018. Иран победил Оман, ОАЭ и Саудовская Аравия разошлись миром 1
- 20 октября 2015
- 01:26 В ОАЭ игроков посадили в тюрьму за критику в адрес тренера сборной 2