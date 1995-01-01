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7 февраля
20:09
Кубок Азии. Катар победил Иран (3:2) и стал вторым финалистом турнира
19:19
Фото
Тренера сборной Таджикистана наградили почетным званием за выступление на Кубке Азии
1
18:42
Видео
Азмун забил в полуфинале Кубка Азии ударом через себя
6 февраля
20:04
Кубок Азии. Иордания выбила Южную Корею Клинсманна (2:0) и стала первым финалистом турнира
10
16:33
Фото
Вратарю сборной Таджикистана подарили автомобиль за игру на Кубке Азии
2
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Все новости
7 февраля
20:09
Кубок Азии. Катар победил Иран (3:2) и стал вторым финалистом турнира
19:19
Фото
Тренера сборной Таджикистана наградили почетным званием за выступление на Кубке Азии
1
18:42
Видео
Азмун забил в полуфинале Кубка Азии ударом через себя
16:53
Игрок сборной Таджикистана предположил, как Россия выступила бы на Кубке Азии
1
6 февраля
20:04
Кубок Азии. Иордания выбила Южную Корею Клинсманна (2:0) и стала первым финалистом турнира
10
16:33
Фото
Вратарю сборной Таджикистана подарили автомобиль за игру на Кубке Азии
2
08:16
Пономарев оценил готовность Файзуллаева к выступлениям в Европе
5 февраля
17:25
Видео
Комментатор оскорбил игрока сборной Узбекистана в прямом эфире
17
4 февраля
21:45
Фото
Бывший и нынешний игроки «Ростова» – в символической сборной 1/4 финала Кубка Азии
12:42
«До свидания»: тренер Узбекистана – журналисту на вопрос об отставке
3 февраля
22:10
Определились обе пары 1/2 финала Кубка Азии
21:35
Кубок Азии. Узбекистан уступил Катару в серии пенальти и вылетел
12
18:50
Видео
Азмун заплакал после выхода в полуфинал Кубка Азии
5
16:31
Определился третий полуфиналист Кубка Азии
2 февраля
21:21
Определился второй полуфиналист Кубка Азии
1
16:34
Таджикистан вылетел из Кубка Азии
18
31 января
22:15
Определились все пары 1/4 финала Кубка Азии
2
09:36
Впервые в истории в 1/4 финала крупного турнира сыграют 2 сборные из бывшего СССР
9
00:49
Манчини объяснил, почему ушел в подтрибунку посреди серии пенальти в матче Кубка Азии
2
30 января
23:23
Видео
Вингер Узбекистана отпраздновал выход сборной в 1/4 финала Кубка Азии в стиле Роналду
22:01
Определился шестой четвертьфиналист Кубка Азии
1
16:31
Узбекистан – пятый четвертьфиналист Кубка Азии
1
16:20
Видео
Вингер ЦСКА Файзуллаев забил второй гол на Кубке Азии
3
13:35
Черевченко назвал двух таджикских игроков, которые могли бы заиграть в РПЛ
3
29 января
21:33
Стал известен четвертый четвертьфиналист Кубка Азии
16:59
Определился соперник Таджикистана в 1/4 финала Кубка Азии
28 января
22:05
Таджикистан вышел в 1/4 финала на дебютном Кубке Азии
10
16:39
Стал известен первый четвертьфиналист Кубка Азии
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