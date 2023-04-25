Сборная России может в этом году сыграть с ОАЭ

Сборная России может провести товарищеский матч с национальной командой ОАЭ.
Игра возможна либо летом, либо осенью 2023 года.
«После участия юношеской сборной России в турнире в Дубае [с 28 по 31 мая], будут организованы переговоры по этому вопросу.
Встреча может пройти в Абу-Даби либо в конце июня – начале июля, либо осенью в перерыве на матчи сборных», – сообщил источник Sport24.
- Россия отстранена от международных турниров на неопределенный срок.
- Последние 5 товарищеских матчей сборная провела с соперниками из Азии.
- Команда Валерия Карпина отказалась от участия в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), который пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
Источник: Sport24