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    Сборная России может в этом году сыграть с ОАЭ

    Сборная России может провести товарищеский матч с национальной командой ОАЭ.

    Игра возможна либо летом, либо осенью 2023 года.

    «После участия юношеской сборной России в турнире в Дубае [с 28 по 31 мая], будут организованы переговоры по этому вопросу.

    Встреча может пройти в Абу-Даби либо в конце июня – начале июля, либо осенью в перерыве на матчи сборных», – сообщил источник Sport24.

    • Россия отстранена от международных турниров на неопределенный срок.
    • Последние 5 товарищеских матчей сборная провела с соперниками из Азии.
    • Команда Валерия Карпина отказалась от участия в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), который пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.

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    Источник: Sport24

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