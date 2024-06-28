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Прошла жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Азии

28 июня 2024, 19:56

В Куала-Лумпуре состоялась жеребьевка третьего раунда отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Азии. В нем примут участие 18 команд.

Группа A. Иран, Катар, Узбекистан, ОАЭ, Кыргызстан, Северная Корея.

Группа B. Южная Корея, Ирак, Иордания, Оман, Палестина, Кувейт.

Группа C. Япония, Австралия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Китай, Индонезия.

Команды сыграют в два круга с 5 сентября 2024 по 10 июня 2025 года.

Сборные, занявшие 1-е и 2-е места в группах, напрямую квалифицируются на чемпионат мира-2026. Команды, занявшие 5-е и 6-е места – выбывают.

Сборные, которые финишируют на 3-м и 4-м местах, продолжат борьбу в четвертом раунде отбора. Там будет разыграно еще две путевки на ЧМ-2026.

Две команды попадут из четвертого в пятый раунд азиатского отбора, где разыграют одно место в межконтинентальном плей-офф.

  • Следующий ЧМ пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.
  • В нем впервые примут участие 48 команд.

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Источник: официальный сайт Азиатской футбольной конфедерации
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап Иран Катар Узбекистан ОАЭ Киргизия КНДР Южная Корея Ирак Иордания Оман Кувейт Палестина Япония Австралия Саудовская Аравия Бахрейн Китай Индонезия
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