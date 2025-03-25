Отбор ЧМ-2026. Гол Файзуллаева помог Узбекистану сыграть вничью с Ираном (2:2), Киргизия победила Катар (3:1)

Сборные Узбекистана и Киргизии набрали очки в 8-м туре третьего этапа азиатского отбора ЧМ-2026.

Киргизия дома обыграла Катар со счетом 3:1, дважды забив в концовке.

Узбекистан на выезде добился ничьей с Ираном – 2:2. У гостей отличился вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. У хозяев дубль оформил форвард «Интера» Мехди Тареми.

Отбор ЧМ-2026. Азия. 3-й этап. 8-й тур

Киргизия – Катар – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кичин, 45+1; 1:1 – Сухаиль, 52; 2:1 – Мищенко, 82; 3:1 – Шукуров, 90+3.

Удаление: нет – Мендес, 56.

Иран – Узбекистан – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Эркинов, 16; 1:1 – Тареми, 52; 1:2 – Файзуллаев, 53; 2:2 – Тареми, 83.