Еще три сборные вышли на ЧМ-2026

Стали известны новые участники ЧМ-2026 от Азии и Африки.
В финальную часть турнира в третий раз подряд попала Саудовская Аравия, сыграв вничью с Ираком.
Из африканских сборных на чемпионат мира отобрались Сенегал и Кот-д'Ивуар. Обе команды разгромно победили в 10-м туре квалификации.
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Группа B. 3 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Африка. Группа B. 10 тур
Сенегал - Мавритания - 4:0 (0:0)Таблица турнира
Голы: 1:0 - С. Мане, 45+1; 2:0 - С. Мане, 48; 3:0 - И. Ндиайе, 64; 4:0 - Х. Диалло, 85.
Отборочные матчи к ЧМ. Африка. Группа F. 10 тур
Кот-д'Ивуар - Кения - 3:0 (1:0)Таблица турнира
Голы: 1:0 - Ф. Кессье, 7; 2:0 - Я. Диоманде, 54; 3:0 - А. Диалло, 84.
Источник: «Бомбардир»