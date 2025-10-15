Еще три сборные вышли на ЧМ-2026

Стали известны новые участники ЧМ-2026 от Азии и Африки.

В финальную часть турнира в третий раз подряд попала Саудовская Аравия, сыграв вничью с Ираком.

Из африканских сборных на чемпионат мира отобрались Сенегал и Кот-д'Ивуар. Обе команды разгромно победили в 10-м туре квалификации.