Еще три сборные вышли на ЧМ-2026

Сегодня, 00:20

Стали известны новые участники ЧМ-2026 от Азии и Африки.

В финальную часть турнира в третий раз подряд попала Саудовская Аравия, сыграв вничью с Ираком.

Из африканских сборных на чемпионат мира отобрались Сенегал и Кот-д'Ивуар. Обе команды разгромно победили в 10-м туре квалификации.

Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Группа B. 3 тур
Саудовская Аравия - Ирак - 0:0 (0:0)
Таблица турнира
Отборочные матчи к ЧМ. Африка. Группа B. 10 тур
Сенегал - Мавритания - 4:0 (0:0)
Голы: 1:0 - С. Мане, 45+1; 2:0 - С. Мане, 48; 3:0 - И. Ндиайе, 64; 4:0 - Х. Диалло, 85.
Таблица турнира
Отборочные матчи к ЧМ. Африка. Группа F. 10 тур
Кот-д'Ивуар - Кения - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Ф. Кессье, 7; 2:0 - Я. Диоманде, 54; 3:0 - А. Диалло, 84.
Таблица турнира

Сборная Таджикистана выбирает между тремя российскими тренерами
Джику забил победный гол за Гану сразу после информации о трансфере в «Спартак»
Чемпион мира отказал сборной Узбекистана
Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Отборочные матчи к ЧМ. Африка Саудовская Аравия Сенегал Кот-д'Ивуар
