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Узбекистан может выйти на ЧМ-2026 уже в марте

Сегодня, 11:15
1

Сборная Узбекистана обыграла Кыргызстан со счетом 1:0 в матче 7-го тура группы A третьего раунда отбора ЧМ-2026 в азиатской зоне. Единственный гол забил Хаджиакбар Алиджанов на 40-й минуте.

Полный матч в составе сборной Узбекистана провели защитник «Рубина» Рустам Ашурматов и полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Последний получил желтую карточку. Также по 90 минут у узбекистанской команды провели защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов и нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов.

В группе A лидирует Иран с 19 очками после 7 матчей. Далее расположились Узбекистан (16 баллов), ОАЭ (10), Катар (10), Кыргызстан (3), КНДР (2).

Две лучшие команды из группы напрямую выйдут на ЧМ-2026. Команды, занявшие третье и четвертое места, продолжат борьбу в следующем раунде.

Узбекистан сыграет с Ираном в Тегеране 25 марта. Ирану достаточно набрать 1 очко в 3 оставшихся матчах, чтобы выйти на ЧМ-2026.

Узбекистан тоже имеет шансы выйти в финальный турнир чемпионата мира по итогам ближайшей игры. Это произойдет в случае победы над Ираном и потери очков Катаром и ОАЭ в гостевых матчах с Кыргызстаном и КНДР соответственно (или в случае ничьей с Ираном и поражений Катара и ОАЭ).

Помимо двух лидеров группы A, шанс завоевать путевку на ЧМ-2026 уже 25 марта имеет сборная Южной Кореи. Она лидирует в группе B c 15 очками после 7 матчей. Далее следуют Иордания (12 очков), Ирак (12), Оман (7), Кувейт (5) и Палестина (3).

Для выхода на ЧМ в марте Южной Корее нужно дома обыграть в ближайшем матче Иорданию и рассчитывать на потерю очков Ираком в гостевой встрече с Палестиной.

  • Ранее сборная Японии первой прошла отбор на ЧМ-2026.
  • Она возглавляет группу C с 19 очками, опережая Австралию (10 очков), Саудовскую Аравию (9), Индонезию (6), Бахрейн (6) и Китай (6).

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Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап Рома Манчестер Сити Рубин ЦСКА Киргизия Узбекистан Шомуродов Эльдор Хусанов Абдукодир Ашурматов Рустам Файзуллаев Аббосбек
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Комментарии (1)
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FFR
1742552633
У узбеков определённые успехи в спорте за последние годы, футболе, боксе, борьбе, дзюдо.
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