Файзуллаев рассказал о звонке от президента после выхода Узбекистана на ЧМ-2026

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев поделился эмоциями от выхода на ЧМ-2026. Команда пробилась на итоговый турнир после ничьей с ОАЭ в отборочном этапе.

– Я не могу описать эти чувства. Мы мечтали попасть на чемпионат мира с самого детства. Мы всегда молились, когда видели это по телевизору. Мы выросли с этой целью и счастливы, что достигли ее.

– Звонил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев. Если не секрет, что он сказал?

– Наш уважаемый президент позвонил и поздравил нас. Я хотел бы выразить ему огромную благодарность, он уделяет нам много внимания. Это дало свои плоды. Я поздравляю народ Узбекистана. Наш народ заслужил чемпионат мира, он долго его ждал.