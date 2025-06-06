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  • Файзуллаев рассказал о звонке от президента после выхода Узбекистана на ЧМ-2026

Файзуллаев рассказал о звонке от президента после выхода Узбекистана на ЧМ-2026

6 июня 2025, 10:37
1

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев поделился эмоциями от выхода на ЧМ-2026. Команда пробилась на итоговый турнир после ничьей с ОАЭ в отборочном этапе.

– Я не могу описать эти чувства. Мы мечтали попасть на чемпионат мира с самого детства. Мы всегда молились, когда видели это по телевизору. Мы выросли с этой целью и счастливы, что достигли ее.

– Звонил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев. Если не секрет, что он сказал?

– Наш уважаемый президент позвонил и поздравил нас. Я хотел бы выразить ему огромную благодарность, он уделяет нам много внимания. Это дало свои плоды. Я поздравляю народ Узбекистана. Наш народ заслужил чемпионат мира, он долго его ждал.

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Источник: Championat.uz
Отборочные матчи к ЧМ. Азия ЦСКА Узбекистан Файзуллаев Аббосбек
Комментарии (1)
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Серый212918
1749213606
Если звонил сам президент, быть Аббосу депутатом...., не знаю как у них там Госдума называется.
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