Джику забил победный гол за Гану сразу после информации о трансфере в «Спартак»

Сборная Ганы победила Мали (1:0) в отборе ЧМ-2026.

Единственный гол забил защитник Александер Джику. Он забил через несколько минут после появления информации о трансфере в «Спартак».

Сегодня «Спартак» официально объявил о переходе игрока.