Джику забил победный гол за Гану сразу после информации о трансфере в «Спартак»

Сборная Ганы победила Мали (1:0) в отборе ЧМ-2026.
Единственный гол забил защитник Александер Джику. Он забил через несколько минут после появления информации о трансфере в «Спартак».
Сегодня «Спартак» официально объявил о переходе игрока.
- «Спартак» заплатил за Джику 2 миллиона евро.
- Игрок будет зарабатывать в московском клубе 2 миллиона евро в год без учета бонусов.
- 31-летний защитник в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Фенербахче», забил 1 гол. В этом сезоне Джику сыграл за стамбульцев в 1 встрече.
Источник: «Бомбардир»