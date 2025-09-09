Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Джику забил победный гол за Гану сразу после информации о трансфере в «Спартак»

Джику забил победный гол за Гану сразу после информации о трансфере в «Спартак»

Вчера, 15:43
8

Сборная Ганы победила Мали (1:0) в отборе ЧМ-2026.

Единственный гол забил защитник Александер Джику. Он забил через несколько минут после появления информации о трансфере в «Спартак».

Сегодня «Спартак» официально объявил о переходе игрока.

  • «Спартак» заплатил за Джику 2 миллиона евро.
  • Игрок будет зарабатывать в московском клубе 2 миллиона евро в год без учета бонусов.
  • 31-летний защитник в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Фенербахче», забил 1 гол. В этом сезоне Джику сыграл за стамбульцев в 1 встрече.

Еще по теме:
Реакция болельщиков «Спартака» на трансфер Джику 8
Ветеран «Спартака» не оценил трансфер Джику: «Зачем он нужен?» 3
Джику обратился к болельщикам «Спартака» 9
Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап Россия. Премьер-лига Спартак Гана Джику Александер
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1757422096
Неплохо. Неужто у нас появится замена Жиго, наконец? Тот тоже частенько выручал Спартак и забивал, несмотря на то что защитник.
Ответить
ScarlettOgusania
1757423042
оперативно бомба только гадости про Спартак доносит, а адекватную информацию - когда пройдет уйма времени - 16 часов: о победном голе Джику в матче Гана-Мали писали еще вчера в 23.30, равно как и о трансфере Джику...)
Ответить
...уефан
1757424979
..."Вот, что ромбик животворящий делает!"(с)/адаптация/...
Ответить
ySS
1757437745
За этого не видел, а который Ву сейчас бегает против Кабо-Верде
Ответить
Persona_non_Grata
1757442504
На эмоциях !!!)...
Ответить
Главные новости
Отбор ЧМ-2026. Угальде сделал две голевые передачи в матче Коста-Рики с Гаити
08:58
Кармо прибыл в Москву для трансфера в ЦСКА
08:28
1
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
08:15
Отбор ЧМ-2026. Боливия обыграла Бразилию и вышла в стыковые матчи
08:08
Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси проиграла Эквадору
07:48
Покупка «Спартака», трансфер из ЦСКА в «Акрон», новый клуб Тедеско, 11:1 Норвегии и другие новости
00:42
Игрок «Спартака» пережил 1:11 за 3 дня до дерби с «Динамо»
00:07
11
Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен
Вчера, 23:57
Отбор ЧМ-2026. 943-й гол Роналду помог Португалии добиться волевой победы в Венгрии (3:2)
Вчера, 23:49
4
Отбор ЧМ-2026. Англия не заметила Сербию в Белграде (5:0)
Вчера, 23:42
Все новости
Все новости
Джику забил победный гол за Гану сразу после информации о трансфере в «Спартак»
Вчера, 15:43
8
Чемпион мира отказал сборной Узбекистана
13 августа
2
ФотоРезультаты жеребьевки азиатского плей-офф за две путевки на ЧМ-2026
18 июля
Сборную Узбекистана может возглавить тренер, побеждавший на чемпионате мира
13 июля
3
Реакция Губерниева на выход Узбекистана на ЧМ-2026
11 июня
8
Ровно год до ЧМ-2026: известны 13 участников
11 июня
Определился 11-й участник ЧМ-2026
10 июня
ФотоИгроки и тренеры сборной Узбекистана получили подарки от президента за выход на ЧМ-2026
10 июня
2
Сборная Узбекистана разгромила участника ЧМ-2022
10 июня
3
Файзуллаев рассказал о звонке от президента после выхода Узбекистана на ЧМ-2026
6 июня
1
«Манчестер Сити» поздравил Хусанова и сборную Узбекистана с выходом на ЧМ-2026
6 июня
2
Определились еще два участника ЧМ-2026 от Азии
5 июня
Сборная Узбекистана впервые в истории сыграет на чемпионате мира
5 июня
20
ФотоЭкс-тренер «Реала» возглавил сборную Катара
1 мая
Стали известны 6 из 48 участников ЧМ-2026
25 марта
Определился еще один участник ЧМ-2026
25 марта
Отбор ЧМ-2026. Гол Файзуллаева помог Узбекистану сыграть вничью с Ираном (2:2), Киргизия победила Катар (3:1)
25 марта
Узбекистан может выйти на ЧМ-2026 уже в марте
21 марта
2
Определился 1-й участник ЧМ-2026, прошедший отбор
20 марта
ФотоИзвестный тренер покинул сборную Узбекистана из-за проблем со здоровьем
22 января
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
2024.11.21 12:37
Отбор ЧМ-2026. Гол Файзуллаева принес Узбекистану гостевую победу над Северной Кореей (1:0)
2024.11.19 16:58
4
Журналист Скира уточнил размер неустойки Манчини
2024.10.25 13:22
Хави может возглавить сборную
2024.10.21 08:30
Сборная Узбекистана приблизилась к выходу на ЧМ-2026
2024.10.15 20:00
ФотоПрошла жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Азии
2024.06.28 19:56
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Индии
2024.06.22 20:24
3
Экс-спартаковец Урунов помог Узбекистану победить в отборе ЧМ-2026
2024.06.06 19:31
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 