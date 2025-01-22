Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Известный тренер покинул сборную Узбекистана из-за проблем со здоровьем

    Известный тренер покинул сборную Узбекистана из-за проблем со здоровьем

    Узбекистанская футбольная ассоциация (UFA) объявила, что Сречко Катанец покинул пост главного тренера национальной сборной. Контракт расторгнут по взаимному соглашению.

    «Словенский тренер выразил сожаление, что в нынешнем состоянии он больше не может профессионально и в полной мере выполнять свои обязанности. Он выразил признательность ассоциации за постоянную поддержку и эффективное сотрудничество и пожелал национальной сборной успехов в отборочных матчах чемпионата мира-2026.

    В свою очередь UFA выразила признательность Сречко Катанецу за его усилия по руководству национальной сборной. UFA желает ему полного выздоровления и успехов в дальнейшей тренерской карьере», – говортся в заявлении.

    • Сообщалось, что 61-летний специалист заболел раком.
    • Сборная Узбекистана имеет шансы квалифицироваться на чемпионат мира-2026. В третьем раунде азиатского отбора команда занимает 2-е место в группе A c 13 очками после 6 матчей. Первые две сборные напрямую выйдут на ЧМ, а команды, занявшие третью-четвертую позиции, продолжат борьбу в четвертом раунде квалификации.

    Новости по теме
    Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
    Отбор ЧМ-2026. Гол Файзуллаева принес Узбекистану гостевую победу над Северной Кореей (1:0) 2
    КНДР – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
    Источник: официальный сайт Узбекистанской футбольной ассоциации

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:40
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 