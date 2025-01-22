Известный тренер покинул сборную Узбекистана из-за проблем со здоровьем

Узбекистанская футбольная ассоциация (UFA) объявила, что Сречко Катанец покинул пост главного тренера национальной сборной. Контракт расторгнут по взаимному соглашению.

«Словенский тренер выразил сожаление, что в нынешнем состоянии он больше не может профессионально и в полной мере выполнять свои обязанности. Он выразил признательность ассоциации за постоянную поддержку и эффективное сотрудничество и пожелал национальной сборной успехов в отборочных матчах чемпионата мира-2026.

В свою очередь UFA выразила признательность Сречко Катанецу за его усилия по руководству национальной сборной. UFA желает ему полного выздоровления и успехов в дальнейшей тренерской карьере», – говортся в заявлении.