Известный тренер покинул сборную Узбекистана из-за проблем со здоровьем

Узбекистанская футбольная ассоциация (UFA) объявила, что Сречко Катанец покинул пост главного тренера национальной сборной. Контракт расторгнут по взаимному соглашению.
«Словенский тренер выразил сожаление, что в нынешнем состоянии он больше не может профессионально и в полной мере выполнять свои обязанности. Он выразил признательность ассоциации за постоянную поддержку и эффективное сотрудничество и пожелал национальной сборной успехов в отборочных матчах чемпионата мира-2026.
В свою очередь UFA выразила признательность Сречко Катанецу за его усилия по руководству национальной сборной. UFA желает ему полного выздоровления и успехов в дальнейшей тренерской карьере», – говортся в заявлении.
- Сообщалось, что 61-летний специалист заболел раком.
- Сборная Узбекистана имеет шансы квалифицироваться на чемпионат мира-2026. В третьем раунде азиатского отбора команда занимает 2-е место в группе A c 13 очками после 6 матчей. Первые две сборные напрямую выйдут на ЧМ, а команды, занявшие третью-четвертую позиции, продолжат борьбу в четвертом раунде квалификации.