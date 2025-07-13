Сборную Узбекистана может возглавить тренер, побеждавший на чемпионате мира

Узбекистанская футбольная ассоциация ведет перегворы с Йоахимом Левом. Он может возглавить национальную команду, которая квалифицировалсь на чемпионат мира-2026.

Под руководством Лева сборная Германии выиграла ЧМ-2014 и Кубок конфедераций-2017.