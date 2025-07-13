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Сборную Узбекистана может возглавить тренер, побеждавший на чемпионате мира

Вчера, 17:36
4

Узбекистанская футбольная ассоциация ведет перегворы с Йоахимом Левом. Он может возглавить национальную команду, которая квалифицировалсь на чемпионат мира-2026.

Под руководством Лева сборная Германии выиграла ЧМ-2014 и Кубок конфедераций-2017.

  • 65-летний специалист возглавлял немецкую национальную команду в 2006–2021 годах и с тех пор не работал тренером.
  • В январе этого года главным тренером сборной Узбекистана был назначен Тимур Кападзе, сменивший на этом посту Сречко Катанеца.

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Источник: Championat.asia
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап Олимпик Узбекистан Лев Йоахим Кападзе Тимур
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Комментарии (4)
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АлексМак
1752422122
смешно
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zigbert
1752426416
С Черчесовым договорились бы быстрее.
Ответить
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