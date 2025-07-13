Сборную Узбекистана может возглавить тренер, побеждавший на чемпионате мира

Узбекистанская футбольная ассоциация ведет перегворы с Йоахимом Левом. Он может возглавить национальную команду, которая квалифицировалсь на чемпионат мира-2026.
Под руководством Лева сборная Германии выиграла ЧМ-2014 и Кубок конфедераций-2017.
- 65-летний специалист возглавлял немецкую национальную команду в 2006–2021 годах и с тех пор не работал тренером.
- В январе этого года главным тренером сборной Узбекистана был назначен Тимур Кападзе, сменивший на этом посту Сречко Катанеца.
Источник: Championat.asia