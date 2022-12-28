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    Йоахим Лев

    Тренер
    Имя Йоахим
    Фамилия Лев
    Гражданство Германия
    Дата рождения 3 февраля 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Германия 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.03.2021 Германия 3 : 0 Исландия
    28.03.2021 Румыния 0 : 1 Германия
    31.03.2021 Германия 1 : 2 Северная Македония
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