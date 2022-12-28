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Йоахим Лев
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Кто выйдет в четвертьфинал ЛЧ? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи
20:00
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19:42
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18:33
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18:21
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18:10
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16:11
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Йоахим Лев
Тренер
Имя
Йоахим
Фамилия
Лев
Гражданство
Германия
Дата рождения
3 февраля 1960
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Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Лига наций 2020/2021
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Чемпионат Европы 2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига наций 2018/2019
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций 2017
Товарищеские матчи. Сборные 2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Чемпионат Европы 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
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Чемпионат Европы 2012
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Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
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Товарищеские матчи. Сборные 2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Германия
3
2
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
25.03.2021
Германия
3 : 0
Исландия
28.03.2021
Румыния
0 : 1
Германия
31.03.2021
Германия
1 : 2
Северная Македония
9 марта
23:20
Фергюсон – лучший тренер в истории по версии IFFHS. Моуринью в рейтинге выше Гвардиолы
2
26 января
17:01
Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Бельгии. Конкуренты – Лев и Почеттино
28 декабря 2022
11:54
Лев назвал лучшего игрока, которого видел
3
24 ноября 2022
18:26
«Важен футбол, а не цвет повязок». Лев – об акции сборной Германии
5
24 мая 2022
13:23
Лев не собирается тренировать «ПСЖ»
14 мая 2022
10:23
Лев может возглавить «Атлетик»
2 мая 2022
19:37
Экс-тренер сборной Германии Лев может возглавить «ПСЖ»
7 февраля 2022
10:27
Лев может сменить Анчелотти в «Реале»
3
24 декабря 2021
23:44
«Фенербахче» предложил контракт Леву (Николо Скира)
9 сентября 2021
07:59
Флик – второй тренер в истории сборной Германии с тремя сухими победами на старте
1
13 июля 2021
00:26
Агент Лева – о сборной России: «Это просто слухи, не более того»
3
10 июля 2021
15:37
Черчесов – о Леве в сборной России: «Если будет необходимость, свяжу его с кем надо»
22
8 июля 2021
21:33
РБК: Лева и Виллаш-Боаша не пригласят в сборную России из-за финансовых запросов
20
18:27
«Р-Спорт»: немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Черчесову. Лев и Кунц – в шорт-листе
11
6 июля 2021
00:14
«Чемпионат»: Лев – кандидат на пост главного тренера сборной России
30
29 июня 2021
22:54
«После 15 лет работы необходим перерыв». Лев провел последний матч со сборной Германии
4
25 июня 2021
07:59
Лев: «Венгрия припарковала автобус. Матч с Англией будет открытым, они играют дома»
5
29 мая 2021
16:36
Лев возьмут паузу в тренерской карьере после ухода из сборной Германии
1
25 мая 2021
12:23
Фото
Сборная Германии объявила о подписании контракта с Фликом. Он возглавит команду после Евро-2020
2
18 мая 2021
20:27
Sport1: Лев уведомил Хуммельса о вызове на Евро-2020. Он не играл за сборную Германии 2,5 года
4
10 мая 2021
13:57
Abendzeitung: Флику предложили возглавить сборную Германии. Контракт – до конца домашнего Евро-2024
25 марта 2021
15:33
AS: в случае ухода Зидана «Реал» может возглавить Лев или Рауль
2
11:43
Лев может возглавить «Фенербахче»
1
17 марта 2021
16:05
Лев анонсировал вызов в сборную Германии 17-летнего Вирца и 18-летнего Мусиалы
3
12 марта 2021
08:50
Kicker: Лев вернет Мюллера и Хуммельса в сборную Германии. Они не вызывались с 2018 года
2
9 марта 2021
23:09
Экс-президент ОКР Жуков: «Если бы Лев стал тренером «Спартака», было бы здорово»
8
13:24
⚡ Лев покинет сборную Германии после Евро-2020
7
21 февраля 2021
13:50
Президент DFB Келлер: «Хотим, чтобы Лев отработал контракт до конца вне зависимости от результатов Евро-2020»
1
16 февраля 2021
08:59
Моуринью – лучший тренер в 21 веке по версии IFFHS. Фергюсон и Гвардиола поделили третье место
19
16 января 2021
09:51
IFFHS признала Лева лучшим тренером десятилетия в сборных, Шевченко занял 17-е место
11
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22.11.2019 23:15
Вспомнили, какие тренеры и когда запрещали футболистам заниматься сексом. И что из этого выходило
«Мне все равно, как они будут выкручиваться, пусть хоть сами с собой наедине это делают!»
3
25.09.2019 14:25
В Германии ругаются из-за вратарей. Тер Стеген нервничает, Нойер спокоен, больше всех психует «Бавария»
Выясняют, кто должен стоять в воротах сборной.
19
15.11.2018 14:20
Лев и Черчесов вместе выигрывали чемпионство. Они давно дружат
Забавная история их пересечений.
8
16.10.2018 22:00
Германия ужасна. Что с ней происходит?
Во всем виноват Лев.
17
28.06.2018 12:20
Почему Германия вылетела. Есть 4 причины
Басынин отошел от шока и разобрал вылет чемпиона.
36
13.03.2018 14:15
Великобритания и бойкот ЧМ-2018. Что об этом надо знать
Эту историю обсуждают уже неделю.
14
29.06.2017 17:45
«После плена отец говорил: «Русские умеют терпеть, поэтому всегда побеждают». Йоахим Лев, которого вы не знали
«Бомбардир» рассказывает, каким был тренер сборной Германии задолго до того, как стал чемпионом мира.
21
17.05.2017 20:00
Германия не привезет на Кубок конфедераций основной состав. Игроки «Барселоны» выбрали тренера. Дайджест событий дня
Смолов хочет выиграть ЛЧ с «Миланом». «Уотфорд», куда может уйти Слуцкий, уволил тренера. Каррера ответил Романцеву на реплику о русском языке. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
4
06.05.2017 21:15
«Спартаку» осталось одно очко до чемпионства. «Тосно» вышел в Премьер-лигу. Дайджест событий дня
Лев может стать тренером сборной Китая. Месси близок к продлению контракта с «Барсой». «Шахтер» в десятый раз выиграл чемпионат Украины. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
9
22.03.2017 22:30
Лукас Подольски забил крутейший гол и попрощался со сборной Германии. Почему нам будет его не хватать
Сегодня Лукас Подольски выведет сборную Германии на поле с капитанской повязкой и завершит выступления за Бундестим, а летом уедет доигрывать в Японию. «Бомбардир» напоминает, за что мы, как и Йоахим Лев, обожаем нападающего «Галатасарая».
15
05.10.2016 21:30
Канделаки может провести эфир программы «Свисток». Саввиди прекратит финансирование «Ростова». Дайджест событий дня
Бывшего игрока Бундеслиги посадят за перевозку марихуаны. Тульский «Арсенал» назначил Аджоева президентом и уволил тренера Павлова. «Локомотив» готов совершить крупный трансфер. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
14
06.09.2016 10:00
Не тот Марио. Почему у сборной Германии большие проблемы
Тренер немцев Йоахим Лев снова пытается сделать нападающего из Марио Гетце. Причина проста: в стране с лучшей системой подготовки молодежи пропали форварды. «Бомбардир» задается вопросом, как такое могло произойти.
9
05.09.2016 21:45
Бердыев возглавит «Ростов». «Зенит» намерен оставить Витселя. Дайджест событий дня
Каррера наберет новый тренерский штаб. ЦСКА сыграет в Лиге чемпионов на новом стадионе. Месси выразил желание уйти из «Барселоны». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
15
12.07.2016 15:10
10 причин, почему Евро-2016 − отстой
Слишком много команд, слишком мало голов и самый корявый пенальти. «Бомбардир» находит причины забыть об этом чемпионате Европы и ждать следующего.
14
07.07.2016 19:00
Как сборная Германии изменилась после ЧМ-2014
Немцы в четвертьфинале сыграют со сборной Италии. Этот матч считают скрытым финалом, в котором встретятся сильнейшие команды чемпионата Европы. «Бомбардир» анализирует, как изменилась немецкая команда за последние два года.
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22.03.2017 17:00
Почему сборная Англии развивается и что не так со сборной Германии
В среду в Дортмунде пройдет товарищеский матч между сборными Англии и Германии. Блог «Бескрайний нападающий» рассматривает интригу этого матча в историческом разрезе и объясняет, почему англичане могут стать фаворитами на ближайшие годы.
5
08.07.2016 21:12
8 июля был сыгран самый сумасшедший матч!
Именно 8 июля 2014 года прошел полуфинальный матч чемпионата мира Бразилия – Германия. В котором Германия просто раскатала соперников со счетом 7:1. Блог «Чего хотят болельщики?» вспоминает тот матч.
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