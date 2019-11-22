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Йоахим Лев
Материалы
Йоахим Лев - материалы
Германия
3 февраля 1960 (66)
Тренер
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Публикации
Вспомнили, какие тренеры и когда запрещали футболистам заниматься сексом. И что из этого выходило
«Мне все равно, как они будут выкручиваться, пусть хоть сами с собой наедине это делают!»
22.11.2019 23:15
3
В Германии ругаются из-за вратарей. Тер Стеген нервничает, Нойер спокоен, больше всех психует «Бавария»
Выясняют, кто должен стоять в воротах сборной.
25.09.2019 14:25
19
Почему Германия вылетела. Есть 4 причины
Басынин отошел от шока и разобрал вылет чемпиона.
28.06.2018 12:20
36
Великобритания и бойкот ЧМ-2018. Что об этом надо знать
Эту историю обсуждают уже неделю.
13.03.2018 14:15
14
Германия не привезет на Кубок конфедераций основной состав. Игроки «Барселоны» выбрали тренера. Дайджест событий дня
Смолов хочет выиграть ЛЧ с «Миланом». «Уотфорд», куда может уйти Слуцкий, уволил тренера. Каррера ответил Романцеву на реплику о русском языке. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
17.05.2017 20:00
4
«Спартаку» осталось одно очко до чемпионства. «Тосно» вышел в Премьер-лигу. Дайджест событий дня
Лев может стать тренером сборной Китая. Месси близок к продлению контракта с «Барсой». «Шахтер» в десятый раз выиграл чемпионат Украины. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
06.05.2017 21:15
9
Лукас Подольски забил крутейший гол и попрощался со сборной Германии. Почему нам будет его не хватать
Сегодня Лукас Подольски выведет сборную Германии на поле с капитанской повязкой и завершит выступления за Бундестим, а летом уедет доигрывать в Японию. «Бомбардир» напоминает, за что мы, как и Йоахим Лев, обожаем нападающего «Галатасарая».
22.03.2017 22:30
15
Канделаки может провести эфир программы «Свисток». Саввиди прекратит финансирование «Ростова». Дайджест событий дня
Бывшего игрока Бундеслиги посадят за перевозку марихуаны. Тульский «Арсенал» назначил Аджоева президентом и уволил тренера Павлова. «Локомотив» готов совершить крупный трансфер. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
05.10.2016 21:30
14
Не тот Марио. Почему у сборной Германии большие проблемы
Тренер немцев Йоахим Лев снова пытается сделать нападающего из Марио Гетце. Причина проста: в стране с лучшей системой подготовки молодежи пропали форварды. «Бомбардир» задается вопросом, как такое могло произойти.
06.09.2016 10:00
9
Бердыев возглавит «Ростов». «Зенит» намерен оставить Витселя. Дайджест событий дня
Каррера наберет новый тренерский штаб. ЦСКА сыграет в Лиге чемпионов на новом стадионе. Месси выразил желание уйти из «Барселоны». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
05.09.2016 21:45
15
10 причин, почему Евро-2016 − отстой
Слишком много команд, слишком мало голов и самый корявый пенальти. «Бомбардир» находит причины забыть об этом чемпионате Европы и ждать следующего.
12.07.2016 15:10
14
Как сборная Германии изменилась после ЧМ-2014
Немцы в четвертьфинале сыграют со сборной Италии. Этот матч считают скрытым финалом, в котором встретятся сильнейшие команды чемпионата Европы. «Бомбардир» анализирует, как изменилась немецкая команда за последние два года.
07.07.2016 19:00
Пять причин, по которым Словакия может обыграть Германию
Сборная Словакии встретится с немцами в 1/8 финала Евро-2016. «Бомбардир» рассказывает, почему действующие чемпионы мира уступят в этом противостоянии.
26.06.2016 12:00
6
Парфюмер Лев, кальянщик Алибеч и еще три профессии для героев Евро-2016
Евро-2016 – не просто футбольный праздник, но и шанс заявить о себе в других профессиях. «Бомбардир» нашел для героев чемпионата Европы во Франции новые места работы.
24.06.2016 13:00
2
Пять крутых вещей и достижений 3-го тура Евро-2016
Северную Ирландию протащил в плей-офф голкипер, Ирландию – беспечность соперника, а Роналду снова побил пару рекордов. «Бомбардир» рассказывает о самом важном и интересном, происходящем на чемпионате Европы.
23.06.2016 15:00
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