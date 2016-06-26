Пять причин, по которым Словакия может обыграть Германию

Самоуспокоенность немцев

Ноль мячей пропустила сборная Германии в трех матчах группового этапа. При этом даже половину своих настоящих оборотов команда Лева не включала. Украина, не набравшая ни одного очка, в стартовой игре вроде бы доставила проблемы Нойеру, но голкипер справился. Затем была игра с Польшей, где обе команды больше думали о результате, а потому и по воротам почти не били. С Северной Ирландией тотальное преимущество немцев, ходивших по полю пешком, легко воплотилось в один гол, позволивший Германии легко занять первое место в группе. Но в матче со Словакией, используя половину энергии, не победить. А раскручиваться на полную катушку немцы еще не пробовали. Существует большая вероятность, что словаки обескуражат Германию стремительным началом, оправиться от которого Германии не хватит времени. Все-таки из любящей отыгрываться «Баварии» там только несколько игроков, а Джером Боатенг еще и страдает от проблем со здоровьем.

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Словакия на пике

На этом фоне можно привести в пример текущую форму игроков сборной Словакии. Первый матч против Уэльса стал для этой команды холодным душем. Словаки уступили сопернику со счетом 1:2, показав невразумительную игру во всех линиях поля. В матче с Россией мы увидели уже другую Словакию – ту самую, которая будет играть с немцами в 1/8 финала. Словаки забегали, заиграли в тотальный прессинг, а игроки наконец-то начали понимать собственные роли. Умение играть на результат сборная Словакии показала в заключительной встрече группы с Англией, закончившейся со счетом 0:0. У этой команды хватит умения, чтобы переиграть Германию тактически. А чуточка удачи позволит сдержать напор молодой немецкой команды. Такая Словакия, находящаяся на пике формы, способна преподнести сюрприз.

Положительный опыт

Перед чемпионатом Европы Германия и Словакия уже встречались. Да, тогда это была просто товарищеская игра, результат которой не стоило бы преувеличивать. Но словаки выиграли со счетом 3:1 в матче, где немцы отнюдь не отбывали номер. Марек Гамшик забил шикарный гол, после которого многие удивлялись, что это сделал человек с не самым лучшим зрением. Правда, Мануэль Нойер в той встрече не играл, а тер Штеген совершил ужасную ошибку при подаче углового. Но это ничуть не принижает заслуги самих словаков, знающих, как и за счет чего остановить немецкую машину.

Битва звезд

В сборной Словакии всего одна настоящая звезда – Марек Гамшик. Но именно вокруг этого игрока и строится командный футбол. Гамшик, в отличие от того же Роналду в Португалии, является диспетчером и главным конструктором атак сборной Словакии. В немецкой команде звезд больше, но пока не видно, что кто-то из них сопоставим с Гамшиком. Именно по игре на Евро-2016. Что говорить, если в матче со сборной Северной Ирландии Марио Гомес реализовал только один из десяти своих моментов. «Отложили голы на 1/8 финала», – сказал после матча Марио. Но не впечатляет и Мюллер, а Гетце отходит от морально тяжелого клубного сезона. Шанс, что все у немецких лидеров моментально наладится, есть. Вот только верится в это с трудом. Скорее всего, немцы попытаются пройти словаков на классе. Но этого класса обновившейся с чемпионата мира команде может уже не хватить.

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Словакам нечего терять

Перед сборной Германии всегда ставятся максимальные задачи. Нынешний чемпионат Европы точно не является исключением. Никого не смущает, что у Германии сейчас переходный период, этакая смена поколений. Немцам прочат место в финале, накладывая на команду дополнительную ответственность. Но сейчас такой прочности, какая была у немецкой команды два года назад, за подопечными Лева не замечается.

Этим может воспользоваться словацкая сборная. Терять этой команде уже нечего. Выйти из группы смогли, а уж дальше все зависит от удачи и собственной самоотдачи. Словаков никто не начнет унижать, если они вылетят в 1/8 финала от сборной Германии. Но команду превознесут, если она неожиданно немцев обыграет. Это может окрылить Словакию, а уверенный в себе коллектив способен обыграть любого соперника.

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