Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Цитата дня. Гетце сравнил себя с деревом


    0
    Голосов: 0
    20.06.2016 13:00
    Автор золотого гола ЧМ-2014 немного психанул. Или все верно рассудил? Помогите разобраться.

    Во все времена у немецкой сборной были центрфорварды-убийцы, превращавшие жизнь соперников в кромешный ад. Но со времен победного чемпионата мира Клозе завершил карьеру в сборной, Гомеса в основу не пускают, а функции Подольски в команде все меньше похожи на футбольные. В схеме Лева выдвинутый форвард теперь скамеечник «Баварии» Марио Гетце, не забивающий в официальных матчах за Германию с прошлой осени. Шквал критики, конечно, неминуем, но Гетце относится к этому философски. Хотя со словом «философия» благодаря одному тренеру в современном футболе нужно обращаться крайне аккуратно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: bleacherreport.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77

      чифа 20 июня 2016, 13:47

      в нашу бы сборную такое "дерево ",,, вместо "берёзок"" ...))

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11